Qué tal, amigos, queridos lectores que no son parte del rebaño que se traga las mentiras de La Gran Prensa y prefiere informarse a través de integrantes de la farándula, audios de WhatsApp y la certeza indesmayable de que todo lo que aparece después de un link debe ser verdad.

Hoy les vengo a hablar de un cura milagrosa, que la OMS no quiere que nadie conozca, porque les quitaría su negocio de esta pretendida “pandemia”, sí, pandemia con comillas, porque ¿cómo les consta que hay cadáveres si los están cremando? Y no pienso responderle al médico que el otro día me invitó a un hospital para “ver la realidad”. ¡Un hospital, por favor! ¡La realidad está en YouTube! (Y si tienes más de 60: Willax).

Les decía que vamos a hablar de una cura milagrosa: el kión. Sí, el kión. Con empujarte un arroz chaufa ya estás inmunizado. Mejor si sale caliente para que tenga mucho vapor y eso se meta en tus pulmones. Eso se lo dijeron Los Hermanos Superiores a Chibolín y ellos tienen que saber, porque el virus llegó del espacio. Por si acaso también te puedes inyectar Pinesol, tal y como mandó el Presidente Trump, a quien los Grandes Medios detestan porque está en una guerra global por el poder contra los chinos, que crearon el virus en un laboratorio auspiciado por el renombrado comunista Bill Gates, quien admitió ser el Anticristo, en el código ASCII que él mismo creó: cuando sumas B I L L G A T E S en ASCII te sale “666”. ¿Acaso se necesitan más pruebas?

Todo encaja. Bill Gates + China = 5G, el origen real del virus. No importa que el 5G sea una utopía en un país en el que las empresas de telefonía en el mejor de los casos te garantizan el 20% de la velocidad de Internet que has contratado. El 5G tiene la culpa, pero ningún alcalde irá a tumbarse las antenas, porque todos están en el bolsillo de George Soros, el BFF de Bill Gates, y el artífice de que este virus haya llegado a todos en un microchip que desde hace treinta años le meten a las vacunas. Esto lo leí en un jpg que tenía el screenshot de un mail que se mandaron entre ellos pero que se ha filtrado en #GatesHacked y que debe ser absolutamente verídico porque está en inglés.

Por suerte, estamos en el Perú, donde los medios tienen tan altos estándares que es posible publicar esta columna llena de VERDADES, así como difundieron a la Niña Que Habló Con Dios aunque, pobre, se haya equivocado de fecha. Lo del humo era mañana. Se lo dijo diosito a otra niñita. De hecho, será toda la próxima semana. No pisen la calle en toda la semana. Y ya saben, harto kión en el chaufa. No se lo fumen, que es lo que hice yo antes de escribir esta columna.