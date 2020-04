La pandemia ha sacudido todo el statu quo, no solo el sanitario sino también el económico y el político. El Perú no resultará indemne de los coletazos de la marea que ha golpeado al mundo entero. El zamacón se va a sentir particularmente el próximo año.

Serán cuatro los estados de ánimo predominantes, los mismos que a su vez se reflejarán en diversas opciones electorales. Y por lo que se ve, los criterios tradicionales no servirán para analizar nuestro derrotero político. La crisis no hará tabula rasa de lo precedente, pero sí logrará resetear buena parte de las tendencias preexistentes.

Centrismo mesurado.- podrá recoger la herencia que deje en pie Martín Vizcarra. Este sector goza de un patrimonio político de inicio que lo convierte en casi seguro protagonista de la definición electoral del próximo año. En este sector radican Salvador del Solar, Julio Guzmán, en alguna medida César Acuña y quien vaya por Acción Popular.

Si a Vizcarra le sigue yendo bien de acá a enero del 2020, trasvasará suficientes votos a favor de quien, en el imaginario popular, representaría una suerte de “vizcarrismo sin Vizcarra”.

Populista autoritaria.- ya gozaba de predicamento antes de la pandemia. Después, seguramente crecerá. El manejo de la crisis ha potenciado la idea de mando vertical, Estado interventor y manumilitari. Siempre en el país esta opción ha gozado de simpatías. Ahora, con mayor razón.

En este nicho recala Daniel Urresti, como principal opción, aunque podrían aparecer también agrupaciones como Fuerza Popular, el Apra o Solidaridad Nacional, si logran presentar y cuajar candidaturas potables. También, en alguna medida, el antaurismo se beneficiará del renovado prestigio de esta opción anímica más que ideológica.

Izquierda radical.- la izquierda peruana hace tiempo que ya no se conduce hacia el centro sino, más bien, hacia opciones más radicales y duras. Al parecer, le va a ir mejor por esa vía, en términos electorales, ya que el centro sufre de sobrepoblación. Habría que agregar, además, que la crisis mundial ha derivado en un filo crítico hacia el modelo identificado equívocamente como neoliberal y se ha recuperado del archivo opciones estatistas, controlistas y antiempresariales. Se le ha aparecido la virgen a la izquierda con el cambio de narrativa.

Acá aparece en primer lugar la figura de Verónika Mendoza, pero también Marco Arana o los hoy chicos Vladimir Cerrón, Walter Aduviri y de algún modo el antaurismo (movimiento polimorfo que anida en varios frentes)

Outsiders.- siempre en el Perú hay margen para que surja alguien de fuera del establishment, un antipolítico que disienta del sentido común reinante. Ya se manifestó este estado de ánimo en la última elección congresal y juega a su favor el inevitable deterioro político del país y, sobre todo, el enorme declive económico que sobrevendrá producto de la recesión mundial.

En este estado de ánimo se anotan el ubicuo antaurismo y el Frepap, pero también abrevan en este manantial César Acuña o el propio Urresti.

En términos de coyuntura presentísima, el tablero político casi no se mueve, con un Ejecutivo que no ha hecho si no funcionar como lo venía haciendo luego de la disolución del Congreso y con un Parlamento nuevo que apenas ha podido instalar, pero cuando la campaña caliente el señalado desplazamiento de las placas políticas va a hacerse sentir en la superficie electoral.

-La del estribo: una de las mejores colectividades teatrales de Argentina es el espacio de Timbre 4 (han venido un par de veces a los festivales peruanos). Debido a la cuarentena teatral, han puesto a disposición algunas de sus mejores obras. Va por Youtube.