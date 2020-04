Educar: formar no solo informar

Por: Pepi Patrón

Parafraseando al gran filósofo alemán, G. W. F. Hegel, decimos que la filosofía aprehende un tiempo ya transcurrido. Usando la metáfora del búho de Minerva como símbolo de la filosofía, esta ave no emprende el vuelo hasta el oscurecer, “al caer el crepúsculo”. Es decir, mira hacia atrás.

Vivimos, sin duda, tiempos oscuros, duros, difíciles, llenos de precariedad e incertidumbre. Contar cuántas personas mueren o se enferman cada día, tener temor de otros seres humanos, tener miedo de morir, quedarse en casa más de cuarenta días, es una experiencia dolorosa e inédita. Nos ha confrontado con todas nuestras fallas y debilidades como sociedad (ni siquiera me atrevo a usar la palabra comunidad): desigualdades extremas, fragmentación, ausencia de servicios elementales a nivel, por ejemplo, de la salud y la educación.

Pero tal vez nos toque convertir el drama que estamos viviendo en una oportunidad de aprendizaje, y quisiera hacer hincapié en lo importante que es, en plena oscuridad, de la que esperamos salir muy pronto, aprender sobre la educación en nuestro país.

Quienes enseñamos nos hemos visto confrontados con la urgencia de la educación a distancia y con las dificultades que implica. Según hemos conversado entre colegas, nos toma más o menos el triple de tiempo de trabajo que en la modalidad presencial. ¡Y ni les digo lo que nos toma a quienes estamos décadas lejos de los “nativos digitales”! Pero es lo que hay que hacer, y las iniciativas del Estado en relación con la educación pública me parecen muy importantes. Se están poniendo recursos y tratando de cerrar las diversas y grandes brechas existentes: una gran “brecha digital” y “brechas de aprendizaje”, que se han hecho dramáticamente evidentes cuando se intenta encarar la emergencia de la educación a distancia en todo el país.

Me he tomado un buen tiempo para mirar algunos programas de Aprendoencasa.pe y debo confesar una grata sorpresa. Muy bien hechos: me parece muy positivo que se hable del medio ambiente, del bien común, de la resiliencia, de la autonomía, del virus, y no sólo se pretenda “transmitir” conocimiento.

Creo que es hora de pensar o repensar la educación en términos de formación y no solo de información. Es un “buen” momento (por lo malo que es) para mirar hacia atrás –como nos toca también respecto a la situación de la salud pública– y preguntarnos si queremos educar para obtener buenos resultados en las pruebas Pisa o si queremos, sobre todo, formar buenos y buenas ciudadanas, capaces de ser solidarios, empáticos y compasivos. De entender la educación como una invitación a la curiosidad, como un incentivo a la imaginación, a la pregunta, a la investigación. Aprender a tratar de ponerse en el lugar del otro, de la otra. De comprender que sí, las desigualdades de género generan violencia allí donde deberíamos sentirnos más seguras, en nuestras casas.

Los griegos llamaban Paideia a la educación, pero justamente en este sentido mucho más amplio: formar el espíritu, crear cultura, fomentar valores, estimular el pensamiento crítico, ejercer la deliberación. Fue Platón el primero en la historia en proponer un plan completo de educación ciudadana y humana en general, la Paideia. Para sonreír un poquito: no propondremos, como él, de diez a quince años de dialéctica, amén de las matemáticas, la astronomía y la gimnasia. Miremos hacia atrás y hagamos de la educación lo que debería ser: una capacidad de formar seres humanos, libres e iguales.