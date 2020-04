Por: Magaly Blas

Como parte de mi trabajo dirigiendo un proyecto de salud materno-infantil en comunidades rurales de la Amazonía peruana localizadas a lo largo de los ríos Marañón y Ucayali en Loreto (programa Mamás del Río), he visitado durante los últimos cinco años diversos establecimientos de salud. Estos establecimientos no cuentan con recursos humanos necesarios, equipamiento adecuado, enfrentan desabastecimiento de medicamentos básicos y no tienen una buena capacidad de referencia de emergencias por la falta de señal de telefonía y de combustible, que es sumamente caro en la zona. Muchos de estos establecimientos de salud tampoco cuentan con agua potable, luz ni desagüe.

Si esta es la situación en las comunidades indígenas antes de la llegada del coronavirus, la época post inicio de esta pandemia, con las medidas de restricción de transporte impuestas por el gobierno y con la focalización en la lucha contra este virus, acarrea el peligro de que perdamos la visión global de las diversas necesidades en salud que tienen las comunidades y que incrementemos la morbimortalidad por otras enfermedades que las afectan. El III Censo de Comunidades Nativas del 2017 del INEI encontró que de las 2 mil 703 comunidades censadas, el 42% registró casos de uta, malaria, paludismo, fiebre amarilla o dengue; el 38% presentó desnutrición y anemia; y el 36% tenía parasitosis.

Las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud contra el coronavirus incluyen el lavado de manos con agua y jabón. ¿Cuántas familias en las comunidades tienen acceso a jabón? ¿Cuántas saben cómo es un adecuado lavado de manos? Si detectan un caso probable de coronavirus, ¿cómo podrían confi rmar este diagnóstico y hacer el estudio de todos sus contactos, si sabemos que ellos serán los últimos en acceder a las pruebas? Y si desarrollan síntomas severos como difi cultad respiratoria y están en ese 15% que necesitará terapia con oxígeno, ¿qué podrían hacer, si en la mayoría de establecimientos rurales no hay oxígeno? Y si están en ese 5% que necesitarán ventilación mecánica, ¿cuánto tiempo demorarían en gestionar su traslado a un centro de salud donde brinden ventilación, considerando que se puede tardar horas por río, carretera e hidroavión?

El Estado debe adoptar medidas específi cas para evitar que el coronavirus tenga mayor impacto en las comunidades indígenas. Es importante que se respeten los cordones sanitarios que impidan que personas posiblemente infectadas ingresen a su territorio. Las restricciones al transporte no deberían impedir que las comunidades se sigan abasteciendo de alimentos de primera necesidad, pero se debería asegurar que el ingreso de los mismos no acarree riesgo de entrada del virus a través de personas infectadas. Una estrategia puede ser entrenar a los agentes comunitarios de salud en difundir las medidas de prevención del coronavirus en su lengua indígena y con mensajes culturalmente apropiados. Además, estos agentes pueden servir de radar en su comunidad para identificar personas con síntomas de coronavirus y tomar las medidas adecuadas (aislamiento domiciliario o referencia al establecimiento de salud más cercano). Todo esto sin descuidar las medidas de prevención y control de otras enfermedades que afectan a las comunidades.

Por años, los gobiernos han vivido de espaldas a las comunidades indígenas implementando políticas y estrategias no diseñadas para ellas. El coronavirus está haciendo que inequidades existentes aumenten aún más. No sigamos en el mismo error.