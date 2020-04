La nueva normalidad: antes y después del COVID-19

Martha Kaik, psicoterapeuta INEL (Instituto Neuroestimulación de Lima)

El coronavirus o COVID-19 nos pone frente al ancestral miedo a la muerte, despertando un sentimiento de vulnerabilidad que pone en evidencia la fragilidad humana, a nuestro ego y aceptar que hay cosas que simplemente no podemos controlar.

Esta pandemia es un fenómeno sin precedentes y de impacto mundial, marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Nos ha movilizado en muchos frentes y el impacto variará según la edad y los recursos individuales:

Estado de salud: nutrición, sistema inmunológico, condición física.

Estado emocional: antecedentes de depresión o ansiedad, otras condiciones psiquiátricas, estrategias de afrontamiento, resiliencia.

Situación laboral/económica y educativa de que dispongamos.

Un aspecto vital es que esta amenaza proviene de un microorganismo que no se ve, pero que podemos comprobar sus efectos devastadores.

A nivel emocional, el miedo es una emoción que ha permitido la supervivencia de la especie y es funcional porque nos permite afrontar una amenaza. Es importante reconocer el miedo, validarlo, aceptarlo y no dejarse llevar.

Una vez reconocida la crisis, atravesamos por un proceso similar al que se vive en un duelo, que no necesariamente van en secuencia y variará en cada persona:

Negación: una especie de estupor donde pensamos, esto no nos está pasando, o no me va a pasar a mí. Por ello a muchas personas aún les cuesta acatar las órdenes de restricción.

Enfado e ira, ante la percepción de pérdida de control de nuestra vida y el miedo a lo desconocido y pueden presentarse episodios de violencia en los adultos y rebeldía de los más jóvenes.

Apatía o desgano, como si nos rindiéramos ante lo evidente.

Aceptación que nos obliga a tomar conciencia de la situación real que vivimos y a sacar el mejor provecho de la misma.

Se dice que toda crisis es una oportunidad, y esta situación no es ajena a esto.

Las medidas tomadas por el Gobierno han tenido que ser drásticas frente a la evidencia de un sistema de salud precario que no estaba preparado para afrontar un evento de tal magnitud, principalmente en el campo de la salud mental.

Qué hacer

Dosificar la información y que sea de fuentes confiables.

Tener a la mano servicios de ayuda online de apoyo médico y psicológico.

Reorganizar el presupuesto familiar.

Mantener una rutina de estudio y trabajo que nos mantenga productivos.

Mantener horarios de sueño regulares, dosificar el uso de dispositivos electrónicos en los niños principalmente.

Alimentación balanceada y ejercicio físico, yoga o meditación.

Aprovechar para actualizarse, avanzar con los temas pendientes, hacer un biohuerto, aprender algo nuevo.

Lo que viene es prepararnos para una “nueva normalidad”: no volveremos a la vida como era antes.

Se recomienda continuar con el distanciamiento social, mantener los sistemas de protección establecidos en establecimientos públicos y privados, continuaremos con el teletrabajo y los estudios a distancia, así como restricciones en las reuniones sociales y familiares. Es una nueva realidad que todos tenemos que construir.

Esta situación nos ha puesto en pausa, a bajar las revoluciones y vivir en el momento presente, conscientes de nuestra humanidad, a reflexionar sobre nosotros mismos y nuestro propósito.

Ha puesto en evidencia la interdependencia entre las personas (grupos, sociedades, gobiernos), cómo nos afectamos unos a otros y a nuestro planeta.

El futuro no está escrito aún, nuestra nueva normalidad la estamos construyendo