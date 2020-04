Entre las muchas cosas desaparecidas estos días está el teatro. El Colectivo Tubo de Ensayo se ha lanzado a compensar esa pérdida, con una experiencia inédita en el medio.

Este fin de semana y tres días de la próxima se puede acceder vía Zoom a una breve obra teatral sobre nuestra cuarentena. Dos jóvenes hablan, confinadas y desenfadadas, cada una desde su casa, en lo que puede ser una conversación a distancia o dos monólogos paralelos. “Pausa. O cómo me preparo para el fin del mundo”, son 15 minutos de amena irrupción en nuestra propia cuarentena.

Mientras ambas jóvenes están en un momento de concentración en el cuidado personal, no se terminan de convencer sobre la nueva forma de vida que les ha caído encima. No es nada que los espectadores no hayamos experimentado ya, pero al mismo tiempo estamos ante un par de ventanas de novedad. Pues también nos estamos presenciando a nosotros mismos.

Pero a la vez hay allí una historia, y dos personajes que en ese breve tiempo cobran vida a través de descubrimientos, confesiones, anécdotas o reflexiones. Un relato que contrasta con la manera en que vienen languideciendo muchos recurrentes encuentros personales cotidianos a distancia. Son nuestras nuevas interlocutoras, inesperadas y mucho más frescas.

La apuesta de este grupo de profesionales de llevar el teatro al Zoom, como única opción disponible, les ha funcionado. Con el ritual que rodea las puestas presenciales, y la luz de casa suficientemente apagada, la sensación de estar ante las tablas es bastante completa. Al final uno siente a “Pausa” sumamente cercana, y demasiado corta.

La obra de Nae Hanashiro, la dirección de Micaela Valdés, y las actuaciones de Flavia Goya y Melissa Lindley son realmente muy buenas, y sus preguntas iniciales sobre la posibilidad de hacer teatro en el espacio virtual están muy positivamente respondidas. Seguramente “Pausa” tendrá una nueva temporada, y el método tendrá seguidores.

Hubo una función anteayer. Quedan tres funciones disponibles, todas a las 8 p.m., con los siguientes links: sábado 25 (hoy) : https://bit.ly/2VN9pxJ (ID: 743-0721-9969), jueves 30: https:// bit.ly/2XUBTsb (ID: 724-7726-1277), sábado 02: https://bit.ly/2KoUsNc (ID: 754-1743-9172). Minutos antes se hace clic en el link y de ese modo se entra a la sesión. Más información en colectivotubodeensayo@gmail.com.