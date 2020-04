El Carlín del Hortelano bajo ataque

Si la calidad de una caricatura política se evalúa por la reacción de los ironizados, la publicada anteayer en La República por Carlín sobre el ex presidente Alan García es estupenda.

La reacción de allegados al ex presidente que penosamente se suicidó cuando iba a ser detenido en el marco de una investigación sobre corrupción ha sido violenta, incluyendo a su abogado, su secretario, ex congresistas apristas, e intelectuales y periodistas que fueron sus amigos o admiradores.

Carlos Tovar informa que “estoy recibiendo por correo electrónico múltiples amenazas, a pesar de que mi carlincatura no contiene ningún insulto ni adjetivo: se limita a citar a los personajes. Si la hija hace declaraciones políticas, no puede decir luego ‘nadie me conteste porque soy una hija doliente’”.

El Apra y la tolerancia nunca han congeniado, como también podría testimoniarlo Toño Angulo, agredido por turbas apristas en Trujillo cuando iba a presentar un libro de crónicas que incluía una sobre Víctor Raúl Haya de la Torre; para no hablar de los asesinatos perpetrados por sus militantes y las agresiones cometidas por sus búfalos.

La caricatura de Carlín sobre García es controversial por ser alguien ya fallecido. A unos les parecerá bien y a otros no, pero estos debieran recordar su reacción cuando el ironizado es otra persona, incluyendo a gente ya muerta.

La reacción aprista contra Carlín implica que habrían avalado el cierre de Monos y Monadas en el gobierno militar o de Jueves en Madrid, así como el atentado terrorista a Charlie Hebdo.

Lo que, en el fondo, transmite la violenta reacción aprista es que quieren reconstruir la imagen de AGP luego de su suicidio. Sin embargo, como le dijo Borges a Hildebrandt en una entrevista, a propósito de Perón, “¡pero la muerte no mejora tanto!”. La imagen de García asociada a la corrupción y el mal gobierno será difícil de cambiar en la historia, como lo recuerdan caricaturas como las de Carlín o libros como los de Pedro Cateriano y Alfonso Quiroz.

La caricatura política es, por su naturaleza, aguda y corrosiva, y por eso Carlín es el mejor de nuestros caricaturistas, a quien tuve el honor de prologar, en 2010, su gran libro El Carlín del Hortelano, con las caricaturas del gobierno de ya se imaginan quién.