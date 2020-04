Vizcarra en su techo

L a medianía ejecutiva del gobierno vuelve a ponerse en evidencia luego de su fulgurante reacción inicial frente a la pandemia. Al igual que cuando logró afrontar la crisis política con el fujiaprismo y después no supo qué hacer en responsabilidades de gobierno o, más cerca en el tiempo, cuando después de disolver el Congreso no fue capaz de liderar y continuar las reformas política y judicial, hoy, si bien muestra capacidad de corregir en el camino, no halla la necesaria claridad operativa.

Formalmente hablando, al primer Vizcarra del inicio de la pandemia, austero, mesurado y dialogante, pero a la vez decidido en sus objetivos, le ha sucedido, en sus últimos tramos, un mandatario que satura por su innecesario palabreo motivador, su despliegue de filosofía casera y, sobre todo, su imprecisión para responder las exageradamente selectivas preguntas de la prensa en las conferencias habituales.

En cuanto a la estrategia sanitaria, a la negligente demora inicial, que hoy se traduce en la dificultad de comprar pruebas moleculares o implementos médicos, se suma la pobre atención del 113 o el reducido acceso a camas de cuidados intensivos y de respiradores mecánicos (el descalabro no se aprecia en su real dimensión gracias al subregistro de casos y fallecidos). Y el gobierno no sabe explicar su estrategia para resolver este déficit.

En cuanto al otro gran problema, el de la recesión económica concomitante, un programa como Reactiva Perú tuvo que ser salvado por el BCR ante la pasividad del MEF, luego de críticas casi unánimes de la comunidad económica, y se muestra confusa la ruta de salida de la cuarentena (si existe, nadie la conoce y los sectores productivos ya deberían estar afinando sus protocolos).

Viéndolo desde un punto de vista político, es importante que el gobierno se mantenga en ristre. Porque el Perú alberga un nicho –felizmente minoritario–, de ánimos populares disidentes o disruptivos, capaces de tener expresión política y electoral. Así lo hemos podido confirmar en la última elección congresal. Si Vizcarra no hubiera resuelto la crisis de gobernabilidad heredada de su antecesor –al tener al frente a un Congreso obtuso, irracional, cuyo único propósito era destruir al gobierno o vacar al Presidente–, no habría podido ecualizar esos ánimos llevándolos a obtener en las urnas una expresión reducida.

Y podemos imaginar el polvorín social y político que hubiera podido germinar en el país si frente a la crisis del Covid19 nos hubiera tocado en suerte un liderazgo delirante al estilo Trump, Bolsonaro o López Obrador, pero nos mantiene en vilo qué puede surgir si Vizcarra no da un golpe de timón y reconduce al Estado en su estrategia sanitaria y productiva. Esperaríamos con profundo temor las elecciones del 2021, que se habrán convertido en escenario propicio para incendiarios, populistas, demagogos, autoritarios y antisistema.

El país está en cuarentena, pero la política sigue su curso. Y sus actores, como es natural, ya se empiezan a perfilar para el venidero proceso electoral. En esa perspectiva, debe aquilatarse el positivo impacto que tendría, para entonces, una buena gestión de Vizcarra frente a la crisis global. Sin embargo, su mediocridad gestora resulta cada vez más evidente y preocupante, porque dejará huella más allá de los efímeros niveles de aprobación que el Presidente hoy tiene.

