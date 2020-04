Emergencia y canon minero

Por: Pedro Cateriano Bellido

La inesperada e inimaginable pandemia del coronavirus ha mostrado al mundo entero que la mayoría de los países no estaba debidamente preparada para enfrentarla.

También ha exhibido liderazgos políticos incompetentes o demagógicos; supresión o amenaza de las libertades; sistemas de salud públicos y privados mal equipados e ineficientes. Además, una cargada e insólita discusión ideológica y política que han nublado en muchos casos la toma de decisiones o las han distraído. Y lo peor: una falta de solidaridad internacional que está impidiendo avanzar de manera conjunta en su más rápida derrota.

El Perú no ha sido ajeno a esta inimaginable y explosiva situación. Acá también -a pesar de la alta popularidad presidencial- nos hemos dividido, básicamente por la precaria situación de nuestro sistema de salud, tan frágil como los de la mayoría de América Latina.

Pero, ¿debemos darle prioridad en estas circunstancias al debate y a la crítica política? ¿Es momento de discutir por qué no se invirtió más en equipos u hospitales? Pienso que no. Luego de la emergencia tendremos el tiempo suficiente (y además una campaña electoral) para ese necesario e inevitable deslinde, que es obligado en toda democracia. Es momento de actuar.

Es la hora de la cooperación, con propuestas que ayuden a mitigar la emergencia, con sugerencias que permitan a nuestras autoridades tomar medidas adecuadas, con información relevante que sirvan para adoptar decisiones de forma rápida y eficiente. Es por esa razón que resulta oportuno recordar que, por concepto de canon minero, tenemos una millonaria cantidad de dinero, que en esta delicada coyuntura podría ser utilizada y así auxiliar al urgido sector Salud en varios gobiernos regionales.

El año pasado el presidente de Perumin, Santiago Fumagalli, denunció que los gobiernos regionales y municipales no habían gastado quince mil millones de soles por concepto de canon minero. Una locura. ¿Es la actual coyuntura propicia para criticar a esos gobiernos regionales que no estuvieron a la altura? No. Más aún si sabemos que el problema de la regionalización es mayor. Lo que necesita el país -con urgencia- es ejecutar cuanto antes esa millonaria cifra, sobre todo con énfasis en el sector Salud, que tiene falencias notorias e innumerables demandas que se requieren cubrir.

Según el portal del MEF, actualmente las regiones y municipios tienen doce mil millones de soles en sus cuentas bancarias que no han sido gastados por concepto de canon minero. Y, cumplido casi ya un tercio del año, la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales es solo 12% de esa millonada. Este preocupante y lento nivel de ejecución presupuestal se tiene que agilizar para atender las carencias de los hospitales regionales.

Por excepción, el gobierno debería dictar un Decreto de Urgencia o un Decreto Legislativo (si la delegación de facultades lo permite) para que los gobiernos regionales y municipales puedan adquirir equipos y medicamentos usando los recursos en sus cuentas. Y se les debe permitir que firmen convenios de cooperación con organismos internacionales y universidades nacionales de solvencia que los ayuden a gastar de manera ordenada, transparente y según prioridades. Ante la carencia de cuadros técnicos en los gobiernos regionales, estos acuerdos ayudarían a solucionar temporalmente esa dificultad. Este procedimiento excepcional no implica violar el orden jurídico. El Congreso y la Contraloría, posteriormente, tendrían que fiscalizar las compras.

Muchos peruanos esperan, con angustia y legítimo derecho, la ayuda que no reciben hoy pese a que el país tiene recursos. Esta propuesta no va en contra de las medidas económicas que el presidente Martín Vizcarra ha adoptado. Por el contrario, ayudará a los gobiernos regionales a atender sus necesidades prioritarias. Acaso sea una manera rápida y eficaz que permita ayudar en el más breve plazo a vencer esta maligna pandemia. Ojalá.