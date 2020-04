Placer de la vida remota

Teletransportación es una linda canción de Kevin Johansen sobre el sueño de estar siempre, físicamente, en el acto, donde uno quiera estar: Soy un agradecido por todos los avances de la tecnología, la ciencia y sus alcances, pero tengo un amor en Japón y quisiera abrazarlo ya, y otro amor en Bogotá que no quiere ni puede esperar.

Teletransportación, ¿quién la inventará? La teletransportación aún no se ha inventado, pero esta cuarentena ha sido una oportunidad para enchufarse, en modo forzoso, al mundo virtual. No soy ‘nativo digital’ ni ‘monstruo en computación’, pero mal no me ha ido.

Vía zoom, teams o hangout, cada noche me ‘reúno’ con mis tres hijos a la vez, cada uno desde su casa, o tengo reuniones con amigos con un vino. En esta cuarentena me he reunido con viejos amigos más que en los últimos años.

Uno de ellos me contó ayer un buen chiste de temporada. Le preguntan a alguien si prefiere el sexo o la masturbación y, luego de pensarlo, responde que los dos están bien pero que mejor es el sexo porque también se conoce gente.

La cuarentena no ha detenido mi chamba. RTV –el canal streaming de La República, que dirijo– emite todos sus programas con el equipo de 30 personas en teletrabajo salvo tres héroes, y la semana que viene haremos una prueba de operación remota al 100%. Todas las tardes, a las 5 pm, nos ‘reunimos’ el comité directivo de RTV para ir ajustando y mejorando la operación remota.

Hago cada día, desde mi casa, mi programa Claro y Directo, y tres veces por semana me divierto en 3D con mis amigos Mirko Lauer y Fernando Rospigliosi, al igual que lo hago desde 1998.

Siempre desde mi casa, doy mi clase en la Universidad del Pacífico, como desde hace 34 años, a 22 alumnos que participan activamente, y esta semana fui expositor varias veces en el SAE de Apoyo Consultoría ante ejecutivos de las principales empresas del país.

No sufro el tráfico de Lima pues para trabajar cruzo del cuarto al estudio, sin pico y placa ni pensar en la ropa (zapatillas, jean desteñido, polo viejo, aunque cada día me aprieten más). Y me queda tiempo para leer, completita, mi edición (digital) de The Economist.

Esto funciona tan bien que sospecho que, cuando acabe la cuarentena, si salgo ileso, la extrañaré un poco.

Teletransportación… ¿quién la inventará? Allá parece que vamos, Kevin.