Coronavirus. Entrar a medias, salir a medias. El caso alemán

El 15 de marzo, el gobierno peruano decretaba cuarentena general en el país y cierre de fronteras durante quince días para hacer frente a la pandemia covid-19 que por entonces registraba 71 casos. En esa misma fecha, Alemania, con 3150 casos, adoptaba medidas en cámara lenta debido en parte a los entresijos propios de un gobierno no centralizado. Patrick Larscheid, responsable de salud pública del distrito berlinés de Reinickendorf exhortaba al Senado para la adopción de medidas más ambiciosas contra la propagación del covid-19. Días antes, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cabeza de la OMS, increpaba la falta de compromiso político de algunos gobiernos para afrontar la pandemia, aludiendo entre otros a Alemania. A partir del lunes 16 de marzo se suspenderían clases en escuelas y guarderías, los bares en Berlín cerrarían, pero se evitaría a toda costa el confinamiento obligatorio y generalizado de la población.

Un mes después, el Perú sigue en medio de una desigual batalla por superar la curva de contagios sin que el sistema sanitario colapse del todo, mientras que Alemania piensa en adoptar las primeras medidas para salir de un confinamiento al que solo ingresó a medias. Este miércoles 15 se reunirán con Angela Merkel los representantes de los 16 estados regionales para definir cuáles serán las medidas a adoptar a partir del próximo lunes, cuestión clave que podría convertirse en una hoja de ruta para los demás países.

Algunas de las recomendaciones del informe que el panel interdisciplinario de expertos de la Academia Nacional de Ciencias Leopoldina emitió el último lunes y que se espera sean parte del cuerpo de medidas a seguir son: la necesaria apertura gradual de las escuelas, comenzando por la primaria y el reforzamiento en el uso de máscaras de protección en lugares de alta concentración de personas como el transporte público. Asimismo, podría comenzar a abrirse paulatinamente el comercio minorista, restaurantes, hoteles, los sectores de administración pública y habilitarse los viajes personales de negocios en el interior siguiendo estrictas medidas de control. Eventos sociales, deportivos y culturales podrían tener lugar siempre que se garantice la capacidad de atención sanitaria disponible. Las razones que llevan a sugerir estas medidas se hallan no solo en la urgencia de dinamizar el mercado y neutralizar cuanto antes el impacto en la salud psicológica que las restricciones genera en los alemanes, sino fundamentalmente porque ciertos pre requisitos parecen estar dados: bajo número de nuevas infecciones, un sistema de salud que aún no se encuentra saturado y que -por tanto- puede permitirse la atención regular de pacientes no COVID-19. Causas y consecuencias que para el Perú suenan aún lejanas.

Para Maquiavelo -el pensador florentino- en la dimensión de las certezas y no de las verdades totales que es el arte de gobernar, la fortuna de los hombres puede ser controlada gracias a la virtud de la planificación, el cálculo y la astucia. La fortuna es como un río que -caudaloso- mostrará inesperadamente todo su poder destructor siempre que no encuentre una virtud que la resista y neutralice, virtud que construirá diques y barreras cuando el río discurra manso. Años de una venturosa fortuna macroeconómica en el Perú fueron desaprovechados, postergando los diques indispensables para el momento del apremio, haciendo de la cifra, fetiche. Hábito numerológico que puede parecer mejor que el despilfarro y el robo a manos llenas, pero que en estos momentos es tétricamente insuficiente. Por contraparte, la sostenida política sanitaria en Alemania viene permitiéndose no solo la adopción de medidas permisivas, sino la importación de pacientes graves de Francia e Italia, el lujo de la solidaridad con el vecino y la inconsciencia venturosa de sus ciudadanos que tarde o nunca llegarán a dimensionar la real magnitud del problema. Una feliz burbuja de autoindulgencia.