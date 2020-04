Mente sana para un cuerpo (social) sano

Por: Maria Pia Costa Santolalla

Ante el cambio repentino y radical en nuestra manera de vivir, es preciso tener en cuenta las situaciones de riesgo que atraviesan muchas familias para las cuales la casa no es necesariamente un lugar seguro. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis ha puesto una línea de soporte emocional gratuita, esfuerzo replicado por otras instituciones públicas y privadas.

La mayoría de llamadas revelan problemas emocionales preexistentes, que no han sido atendidos en su momento. La demanda de espacios terapéuticos se hace sentir con fuerza, así como la carencia de servicios para responder a esta enorme necesidad.

El problema más espinoso es la violencia familiar, consecuencia de un modelo de dominación del hombre sobre la mujer y del adulto sobre el niño que se conjuga con niveles altos de frustración. Al no encontrarse una vía de elaboración, deriva en maltrato a la persona más cercana y más débil. Otro asunto de cuidado es tener algún miembro de la familia con patología severa. En ambos casos, la convivencia se hace difícil en muchos hogares.

También merece reflexión la dificultad de respetar la indicación de aislamiento social. Algunos actúan por ansiedad y dificultad de soportar la reclusión. Pero muchos otros sienten el impulso de transgredir las reglas. Tienen una frágil comprensión del sentido de la norma y por ende de su importancia. Ello refleja una falta de incorporación psíquica de la fi gura del padre como portador de la ley. Esto impide la aceptación de las condiciones para la convivencia y desconoce la autoridad necesaria para cualquier sistema colectivo.

Funcionamos mejor en lo relativo a la solidaridad. Así, si bien cojeamos del lado de la ley del padre, vamos mejor del lado de la ley de la madre, que promueve la empatía, la consideración y el respeto entre hermanos.

La experiencia de esta línea abierta pone de manifiesto la urgencia de dar debida importancia a la salud mental, todavía tan desatendida. Es verdad que hace un año contamos por fin con una ley de Salud Mental y que la dirección de Salud Mental del MINSA ha implementado ya en el país 156 Centros de Salud Mental Comunitaria. El sistema está funcionando, acercando la atención al barrio y desligándola de los hospitales generales. Pero aún es embrionario y sus efectos en la población son todavía insuficientes.

El cuidado de la salud mental debería extenderse a todos los ámbitos de la vida social. En el de la educación ya es consenso que la formación académica no es suficiente, ni eficiente, sin contemplar el desarrollo de las habilidades blandas. El aprendizaje se ve limitado si existen condiciones emocionales adversas y el desarrollo no es integral si no incorpora la madurez psicológica del estudiante.

Se requiere, además, comprender que el bienestar emocional garantiza el funcionamiento adecuado en todos los niveles. El malestar psíquico, por el contrario, contamina todas las actividades humanas. Se refleja en la manera de comprender las cosas, en la toma de decisiones, en el rendimiento cotidiano y, en especial, en los vínculos: en el trabajo, entre compañeros de aula, en el ejercicio del poder, en el comportamiento cívico y, principalmente, dentro de la familia y la pareja.

Aprovechemos la crisis para poner el cuidado del bienestar emocional como la necesidad básica que es. Para promover el desarrollo de mentes creativas, con mejores recursos para sobrellevar la vida diaria, con la seguridad básica y autoestima para sentirse amado, con una identidad que genere confianza y respeto. Todos nos merecemos esto.