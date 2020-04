Dos errores muy serios

Dos decisiones adoptadas por el Gobierno constituyen errores significativos que redundarán en la destrucción del empleo, y en ambos se advierten diferencias entre los anuncios y las medidas adoptadas finalmente: el recorte de las garantías a los créditos de las pequeñas empresas y las condiciones para la suspensión perfecta de actividades.

Es correcta la decisión de que los 30 mil millones de soles que servirán para la concesión de créditos a la que accederán las empresas deberá utilizarse exclusivamente para reponer capital de trabajo, para evitar otros usos que no sean la reactivación directa de las empresas. No obstante, el Gobierno no ha cumplido su palabra empeñada dos veces respecto a que cubrirá el 100% de la garantía. No lo hizo cuando expidió el decreto de urgencia respectivo y cuando reglamentó el procedimiento, generando un perjuicio que alcanzará a decenas de miles de pequeñas empresas y por esa vía la destrucción del empleo.

En este punto, llama la atención que el Gobierno haya renunciado a su papel rector y regulador respecto a las condiciones a las empresas, omitiendo por ejemplo que uno de los requisitos sea la conservación de la planilla de trabajadores, con lo que se producirá la paradoja que se les prestará dinero a empresas que despedirán o suspenderán a sus trabajadores. También llama la atención el alto costo del crédito, con intereses que llegarán a una tasa anual de 10% a pesar de que el BCR concede ese dinero al sistema bancario a 1,5%. Es lamentable que no se haya concretado la propuesta de la Cámara de Comercio de Lima de establecer una tasa de 2% anual.

En cualquier proceso crítico que implica un shock de oferta y demanda es entendible la figura de la suspensión perfecta de labores, aunque en este caso las condiciones planteadas son generales a pedido de la CONFIEP, de modo que a esa modalidad recurrirán empresas que en el último ejercicio obtuvieron utilidades que significan 40 o 50 veces más el valor de su plantilla laboral como aquellas cuyas utilidades son muy menores o que el resultado anterior ha sido deficitario.

No hay derecho que en medio de una emergencia empresas con una alta tasa de ganancia descarguen masivamente en sus trabajadores los sacrificios que ellas deberían asumir con patriotismo y responsabilidad social, a lo que se agrega la escasa capacidad de fiscalización del Estado. Se trata de una medida simbólica que no frenará los abusos que ya se están produciendo.

Es injusto que estas faltas de equidad conlleven a una destrucción masiva de empleo. Se esperan rectificaciones.