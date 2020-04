El arte de la multa

¿ Multar a los infractores de la cuarentena es una buena idea? En principio lo es, si la multa logra aplicarse y convencer. En esto tenemos un historial con altibajos, multas que funcionan y otras que no. En el fondo el propósito de la multa no es cobrar, sino disuadir. Pero no hay forma de disuadir si no hay infractores que paguen en número suficiente.

Imponer multas en el Perú y llegar a cobrarlas es un arte de resultados impredecibles, pero con algunas reglas que conviene seguir. Por ejemplo, una multa demasiado elevada es contraproducente. De allí que existan desde hace buen tiempo sistemas que reducen la multa por pronto pago, y que son eficaces en unos casos, pero en otros no.

Nadie paga lo que no tiene cómo pagar, y eso a su vez propicia los sobornos al paso. En estos casos el infractor es multado con una suma mucho menor, pero no precisamente por la autoridad misma. Además con el soborno se crea una infracción adicional, o más bien se hace de una infracción un delito. Allí están los vehículos que circulan arrastrando enormes sumas en papeletas no pagadas, por lo menos al fisco.

La multas más eficaces no son las que crecen exponencialmente, sino aquellas en áreas donde se puede bloquear la actividad habitual del infractor, hasta que pague. Se puede seguir manejando un vehículo multado. Pero hay omisiones a la multa que pueden paralizar aspectos claves de la vida de una empresa.

Quienes vienen multando a los que no respetan la cuarentena son países donde se respetan las multas, en el sentido de cumplir para evitarlas y pagarlas cuando ellas llegan. No es la situación universal del Perú, aunque existen casos, como el del cinturón de seguridad, en que bastó una multa para que todos lo instalaran y se lo aplicaran.

Aquí la multa de lesa cuarentena llega un poco tarde, pero a la vez todo aporte positivo es bienvenido, sobre todo en este tramo final. Con serenos, policías y soldados desplegados en las calles no será difícil alcanzarle una papeleta al infractor y, si el gobierno se quiere poner drástico en el punto, secuestrarle el DNI hasta que la multa sea pagada.