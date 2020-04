Carta de Víctor VICH

Estimado Mirko:

La lectura de tu columna del pasado domingo, sobre el clima cambiante de este otoño, me mueve a enviarte estas líneas, cuyo tema de fondo es que hay que educar, no solo informar.

Hasta el momento, el presidente Vizcarra ha hecho bien en informarnos todos los días sobre la situación que estamos viviendo. Sin embargo, ha llegado el momento de cambiar la estructura y la retórica de los mensajes a la nación. Estos ya no pueden continuar bajo el mismo formato. Es tiempo de comenzar a establecer algunas pautas hacia la vida futura.

Más allá del hambre, la incertidumbre y la disciplina del encierro, nos encontramos ante un momento invalorable (realmente invalorable) para comenzar a generar prácticas alternativas para la vida en común. Enumero algunas muy simples.

Por ejemplo, se podría iniciar, desde ya, una campaña de masificación de la bicicleta. Esto es urgente porque todo tendrá que reducir sus aforos. Al mismo tiempo, es urgente comenzar el desarrollo de una conciencia ecológica mucho más incisiva.

Es fundamental que el gobierno comience a pensar en nuevas plataformas de difusión del arte y la cultura y, para eso, es urgente convocar a los programas de cultura viva comunitaria, a los puntos de cultura, a artistas diversos y a los curadores de arte para que propongan nuevas formas de transmisión educativa y nuevos usos de los espacios públicos.

Este, por ejemplo, es un buen momento para desarrollar estrategias que rompan el estereotipo de que leer es aburrido. Estas ideas deben ir acompañadas, por supuesto, de reformas estructurales de fondo. No podemos seguir viviendo bajo una ideología individualista que solo se ha dedicado a deteriorar lo público fomentando la corrupción generalizada.

Como lo han sostenido algunos, la reducción de la jornada de trabajo podría ser una solución hacia el “pleno empleo”, pues no podemos continuar bajo la alocada productividad. En suma, no podemos asumir, pasivamente, que las leyes del mercado sean las únicas que definan qué es lo justo y qué es lo bueno. Todavía (no todavía…) somos seres con algo de racionalidad. Los mensajes del Presidente de la República deben cambiar ya.

Este es un buen momento para iniciar reformas y hay que tener coraje para activarlas.