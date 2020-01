Facebook: Novia se equivoca de número y envía mensajes a su pareja con planes de engañarlo

La joven pensó que le estaba escribiendo a una de sus mejores amigas, pero pronto se enteró que era la víctima el que leyó sus maléficos planes para cometer infidelidad. La historia es viral en Facebook.

En su cuenta de Twitter, Jordan McNelly publicó los mensajes que había escrito Zoe en donde se comprueba de que ella le era infiel con otro chico.

“Literalmente estoy ansiosa, he estado viendo a este tipo a las espaldas de Jordan y teníamos planes muy importantes para mañana. Se suponía que Jordan trabajaría mañana, pero me acaba de enviar un mensaje diciéndome que no irá, y no quiero dejar plantado a mi otro amigo. Le dije y él me contestó: ‘sabía que no vendrías’, y me siento muy mal porque voy a quedar mal con los dos. Soy una estúpida p#ta, estoy muy triste; me había depilado todo el cuerpo para co#er con este tipo… AYUDA”, se lee en el mensaje privado de Facebook