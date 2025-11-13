Cordial Barranco presenta "Vinos Libres"

Cordial Barranco, un referente en la cultura de vinos naturales y de baja intervención, anuncia con entusiasmo la llegada de “Vinos Libres”, la primera feria en su tipo dedicada exclusivamente a estos vinos en la capital peruana. Inspirada en eventos similares de Sudamérica y Europa, esta feria nace de una pasión cultivada y promete ser una experiencia rica e interesante para todos los amantes del vino.

La Filosofía de "Vinos Libres": Un Viaje al Terruño

Vinos Libres es más que una degustación; es una invitación a conectar con la tierra y el trabajo consciente de los productores. Los “vinos naturales y de baja intervención” tienen como características, en su mayoría, no industrializados, elaborados bajo agricultura orgánica y biodinámica, y que buscan:

-Expresar el Terroir: que los vinos expresen las características del terruño

-Mínima intervención: rechazo al uso de pesticidas, saborizantes, estabilizantes y otros químicos industriales. se utilizan sulfitos añadidos solo en la dosis mínima permitida en vinos de baja intervención.

-Rescate cultural: en muchos casos, recuperar cepas autóctonas y procesos tradicionales de vinificación.

-Conciencia y autocuidado: ofrecer un producto de la mano de productores conscientes con la naturaleza y sus procesos.

Un vino natural va más allá de servir una copa, es acercar a quien lo bebe al viñedo y a la mano del productor.

Cifras y Destacados de la Feria*

La feria Vinos Libres reunirá un sólido portafolio que refleja la diversidad del vino naturales y de baja intervención:

-Más de 100 etiquetas* de vinos naturales y de baja intervención.

-10 Importadores que traen lo mejor de Sudamérica y Europa.

-Más de 20 bodegas internacionales representadas.

-5 Bodegas o Productores Peruanos, mostrando el crecimiento local.

-Charlas con especialistas nacionales e internacionales.

-Precios especiales en botellas para los asistentes.

Programa de Charlas Gratuitas (previa inscripción)

El programa de charlas es uno de los pilares de la feria, contando con figuras clave del mundo del vino:



Cordial Barranco presenta "Vinos Libres". Imagen: Difusión.

Willy Vargas (Bolivia) Presentación de Libro Criollas 11am a 12pm

Rocio Alvarado (Chile)

Vinos Patrimoniales Chilenos

12:30pm a 1:30pm

Sebastián Bisole (Argentina)

Diferencia en la Producción Orgánica Argentina

2pm a 3pm

Pepe Moquillaza (Perú) Historia Líquida del Perú 3:30pm a 4:30pm

Juanfra Suárez (Argentina)

Rocamadre, Paraje Altamira y Criollas

5pm a 6pm

Celina y Alejandro Bartolomé El Vino Naranjo y Pielihueso 6:30 pm a 7:30pm

Las Bodegas que participarán son las siguientes:

Perú :

. José Moquillaza

. Bodega Murga

. Labrador de Magollo

. Viñas de los Campos

. Pampas de Ica

Chile :

. Roberto Henriquez

. Pino Román

. Estación de Yumbel

. Carter Mollenhauer

España :

. Dominio de Challao

. Agrícola calcárea

. Bodegas y Viñedos Ponce

. Celler del Roure

Uruguay :

. Castel Puyol



Argentina :

. Durigutti

. Vinyes Ocults

. Pielihueso

. Los Dragones

. Paso a paso wines

. Nanni

. Solo contigo

. Finca feliz

. Krontiras

. 4 gatos locos

. Rocamadre

Italia:

. Demarie

. Chiusa grande

. Tenuta la Viola

. Lungarotti

Además, la experiencia se complementará con una deliciosa propuesta gastronómica a cargo de Cañete y sus Frutos de Mar y Triciclo con su propuesta de sandwiches para el maridaje perfecto.

Sábado 15 de noviembre, de 11 a.m. a 8 p.m. Casa República: Saenz Peña 208, Barranco (feria) Coworking Grau 810,Barranco (charlas)

Entradas en Joinnus, aquí.

(NdP).