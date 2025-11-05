HOYSuscripcion LR Focus

Notas de Prensa

Presentación de la novela "Fascinación" de Diego Molina

La presentación en Arequipa se llevará a cabo hoy a las 8pm en el CC Peruano Norteamericano

"Fascinación" de Diego Molina. Imagen: Difusión.
Penguin Random House Grupo Editorial se complace en anunciar el lanzamiento de "Fascinación", la nueva novela del escritor peruano Diego Molina. Una obra que explora los límites de la pasión, el poder y la verdad en una relación tóxica, sumergiendo al lector en un mundo de misterio y suspenso. La publicación ya se encuentra disponible en las principales librerías a nivel nacional.

"Fascinación" sigue la historia de un narrador que se deja llevar por su obsesión hacia un joven llamado Tomás, "el Nene". A medida que la relación avanza, se revelan oscuros secretos y mentiras que ponen en jaque la estabilidad emocional del protagonista. La novela es un retrato crudo y sensual de la pasión y la autodestrucción, ambientada en la escena gay de Lima.

Diego Molina, autor de esta confesional y perturbadora novela, es un escritor y abogado peruano con una destacada trayectoria en la poesía y el ensayo. Ha sido editor de revistas literarias, ha publicado varios libros de poesía y ha escrito artículos culturales en revistas de Perú, Portugal, Alemania, Canadá y Colombia.

El libro tendrá dos emocionantes presentaciones en diferentes ciudades del país. La primera será en Arequipa este miércoles 05 a las 8:00 pm en el Centro Cultural Peruano Norteamericano, donde el autor estará acompañado por Alonso Ruiz Rosas, Martín López de Romaña y Helard Fuentes Pastor. Posteriormente en Lima, el jueves 13 a las 7:30 pm en la librería El Virrey, donde Diego Molina compartirá con Cecilia Valenzuela y José Carlos Yrigoyen. Ambos eventos tienen ingreso libre.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

