El Fondo de Cultura Económica anuncia la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025

La FILIJ es organizada en México por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura de México, donde celebrará su 43ª edición en noviembre de 2025. Ese mismo mes, y por primera vez, el Perú se sumará a esta celebración con una edición simultánea que se llevará a cabo del 7 al 17 de noviembre de 2025 en la sede del ICPNA de Miraflores.

Durante esos días, Lima se convertirá en el epicentro de la literatura, las artes y la cultura para el público infantil, juvenil y familiar. El evento ofrecerá una amplia programación cultural que incluirá encuentros con autores nacionales e internacionales, lecturas en voz alta, actividades musicales, lúdicas y artísticas, jornadas profesiones, además de visitas escolares, clubes de lectura, activaciones recreativas y una exposición de ilustradores.

¿Qué es la FILIJ?

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), organizada anualmente desde 1981 por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura de México con apoyo de IBBY-México, es un espacio de promoción de la lectura y difusión editorial para niños y jóvenes que también reúne a escritores, ilustradores y especialistas en el rubro.

La subsidiaria peruana del FCE llevará a cabo la primera edición de la FILIJ Perú 2025 con el objetivo de contribuir a fortalecer el ecosistema del libro infantil y juvenil en el país. Será la primera feria en su tipo, reuniendo a editoriales, autores, ilustradores, educadores, mediadores y todos los actores del libro y la lectura, así como público general.

Invitados internacionales, nacionales y regionales

La FILIJ Perú 2025, contará coninvitados internacionales y nacionales considerados referentes en el campo de los libros infantiles y juveniles. Así, por ejemplo, visitarán el país los autores e ilustradores Pati Aguilera, ilustradora (Chile), Sindy Elefante, ilustradora (Colombia), Adolfo Córdova, escritor e investigador, Juan Gedovius, ilustrador y Evelyn Moreno, escritora (México), Fanuel Hanán Díaz, escritor e investigador (Venezuela). Perú se hará presente con autores relevantes de este nicho como Motoneta, Isabel Menéndez, Becky Urbina, Yesenia Montes (Ayacucho), Micaela Chirif, Jorge Eslava, Kari de la Vega, Helmut Jerí, Rocío Acosta (Arequipa), Melisa Mendieta (Iquitos), entre otros.

Actividades relevantes

Además de focalizarse en todo lo concerniente a la literatura infantil y juvenil, la FILIJ Perú 2025, abordará temáticas como Ciencia y Tecnología, Diversidad e Inclusión, Medio Ambiente, Pedagogía, entre otros. Contará con alrededor de 30 stand especializados en libros para la infancia y la juventud, se realizarán más de 80 actividades. Los niños, las familias y el público en general podrán acceder gratuitamente a cuentacuentos, presentación de libros, encuentros con autores, talleres, lectura de cuentos en voz alta, actividades musicales, lúdicas, y culturales, visitas escolares y de clubes de lectura. En el recorrido de la feria habrá activaciones lúdicas y una exposición de ilustradores.

Instituciones aliadas

Cabe destacar que la primera versión de FILIJ Perú 2025 es posible por los estímulos económicos que otorgó el Ministerio de Cultura en el 2024. Asimismo, el apoyo de instituciones como Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), en cuya sede miraflorina se llevará a cabo en este año, la Cámara Peruana del Libro; el auspicio de la Embajada de México, Embajada de Colombia, Embajada de Chile, Volaris y Bimbo. La colaboración de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), la Casa de la Literatura Peruana (CASLIT), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y los socios mediáticos: IRTP, Canal IPE, P. Chujoy.

I Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025

ICPNA: Av. Angamos Oeste 120, Miraflores

Fechas: del 7 al 17 de noviembre

Horario: de lunes a viernes de 11am a 7pm y domingos de 11am a 6pm

