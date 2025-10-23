HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Notas de Prensa

El Fondo de Cultura Económica anuncia la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025

El Fondo de Cultura Económica realizará por primera vez en el Perú la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025, uno de los eventos más importantes del mundo hispanohablante dedicados a los libros infantiles y juveniles



La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025. Imagen: Difusión.
La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025. Imagen: Difusión.

La FILIJ es organizada en México por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura de México, donde celebrará su 43ª edición en noviembre de 2025. Ese mismo mes, y por primera vez, el Perú se sumará a esta celebración con una edición simultánea que se llevará a cabo del 7 al 17 de noviembre de 2025 en la sede del ICPNA de Miraflores.

Durante esos días, Lima se convertirá en el epicentro de la literatura, las artes y la cultura para el público infantil, juvenil y familiar. El evento ofrecerá una amplia programación cultural que incluirá encuentros con autores nacionales e internacionales, lecturas en voz alta, actividades musicales, lúdicas y artísticas, jornadas profesiones, además de visitas escolares, clubes de lectura, activaciones recreativas y una exposición de ilustradores.

¿Qué es la FILIJ?

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), organizada anualmente desde 1981 por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura de México con apoyo de IBBY-México, es un espacio de promoción de la lectura y difusión editorial para niños y jóvenes que también reúne a escritores, ilustradores y especialistas en el rubro.

La subsidiaria peruana del FCE llevará a cabo la primera edición de la FILIJ Perú 2025 con el objetivo de contribuir a fortalecer el ecosistema del libro infantil y juvenil en el país. Será la primera feria en su tipo, reuniendo a editoriales, autores, ilustradores, educadores, mediadores y todos los actores del libro y la lectura, así como público general.

Invitados internacionales, nacionales y regionales

La FILIJ Perú 2025, contará coninvitados internacionales y nacionales considerados referentes en el campo de los libros infantiles y juveniles. Así, por ejemplo, visitarán el país los autores e ilustradores Pati Aguilera, ilustradora (Chile), Sindy Elefante, ilustradora (Colombia), Adolfo Córdova, escritor e investigador, Juan Gedovius, ilustrador y Evelyn Moreno, escritora (México), Fanuel Hanán Díaz, escritor e investigador (Venezuela). Perú se hará presente con autores relevantes de este nicho como Motoneta, Isabel Menéndez, Becky Urbina, Yesenia Montes (Ayacucho), Micaela Chirif, Jorge Eslava, Kari de la Vega, Helmut Jerí, Rocío Acosta (Arequipa), Melisa Mendieta (Iquitos), entre otros.

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025. Imagen: Difusión.

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025. Imagen: Difusión.

Actividades relevantes

Además de focalizarse en todo lo concerniente a la literatura infantil y juvenil, la FILIJ Perú 2025, abordará temáticas como Ciencia y Tecnología, Diversidad e Inclusión, Medio Ambiente, Pedagogía, entre otros. Contará con alrededor de 30 stand especializados en libros para la infancia y la juventud, se realizarán más de 80 actividades. Los niños, las familias y el público en general podrán acceder gratuitamente a cuentacuentos, presentación de libros, encuentros con autores, talleres, lectura de cuentos en voz alta, actividades musicales, lúdicas, y culturales, visitas escolares y de clubes de lectura. En el recorrido de la feria habrá activaciones lúdicas y una exposición de ilustradores.

Instituciones aliadas

Cabe destacar que la primera versión de FILIJ Perú 2025 es posible por los estímulos económicos que otorgó el Ministerio de Cultura en el 2024. Asimismo, el apoyo de instituciones como Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), en cuya sede miraflorina se llevará a cabo en este año, la Cámara Peruana del Libro; el auspicio de la Embajada de México, Embajada de Colombia, Embajada de Chile, Volaris y Bimbo. La colaboración de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), la Casa de la Literatura Peruana (CASLIT), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y los socios mediáticos: IRTP, Canal IPE, P. Chujoy.

FILIJ Perú 2025 en las redes

FILIJ Perú 2025 en Instagram

I Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil – FILIJ Perú 2025

ICPNA: Av. Angamos Oeste 120, Miraflores

Fechas: del 7 al 17 de noviembre

Horario: de lunes a viernes de 11am a 7pm y domingos de 11am a 6pm

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

LEER MÁS
La personalidad de la fotografía peruana contemporánea: de Martín Chambi en adelante

La personalidad de la fotografía peruana contemporánea: de Martín Chambi en adelante

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DANELLI, el concierto, hijos del recordado cantautor nacional le rinden tributo

DANELLI, el concierto, hijos del recordado cantautor nacional le rinden tributo

LEER MÁS
Movistar recicló y reutilizó más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos en el último año

Movistar recicló y reutilizó más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos en el último año

LEER MÁS
Paseo fotográfico y visita guiada de la Fototeca Comunitaria Francoperuana con Álvaro Acosta

Paseo fotográfico y visita guiada de la Fototeca Comunitaria Francoperuana con Álvaro Acosta

LEER MÁS
Mobil Delvac celebra en PERUMIN 100 años de trayectoria acompañando el desarrollo minero del Perú y el mundo

Mobil Delvac celebra en PERUMIN 100 años de trayectoria acompañando el desarrollo minero del Perú y el mundo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Notas de Prensa

DANELLI, el concierto, hijos del recordado cantautor nacional le rinden tributo

Movistar recicló y reutilizó más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos en el último año

Paseo fotográfico y visita guiada de la Fototeca Comunitaria Francoperuana con Álvaro Acosta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025