Paseo fotográfico y visita guiada de la Fototeca Comunitaria Francoperuana con Álvaro Acosta

En el marco de la exposición Fototeca Comunitaria Francoperuana del artista Álvaro Acosta, la Alianza Francesa de Lima invita al público a participar en un recorrido especial que combina creación fotográfica, experimentación comunitaria y una visita guiada por la muestra.

El sábado 25 de octubre, desde las 10:00 a.m., los asistentes podrán ser parte de una experiencia participativa titulada En busca de la luz, donde el artista conducirá una breve clase denominada Fotogramas. Durante esta actividad, los participantes elaborarán una composición fotográfica colectiva a partir de negativos impresos en acetato, que serán expuestos a la luz solar durante el trayecto hacia la sede de La Molina, integrándose luego como una pieza final a la exposición.

El punto de reunión será en la Alianza Francesa de Miraflores a las 10:00 a.m. En los primeros 45 minutos se realizará la composición del fotograma colectivo. A las 11:00 a.m., durante el viaje hacia la sede de La Molina, el fotograma será expuesto a la luz y posteriormente revelado al llegar. A las 12:00 p.m., en la Alianza Francesa de La Molina, se integrará la nueva pieza a la muestra y se llevará a cabo una visita guiada junto al artista. Finalmente, a la 1:15 p.m., el bus retornará al punto de inicio.

La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados (10 participantes). Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/YXv5D3461kgsuiUS8.

Consultas al correo: l.silva@alianzafrancesa.org.pe