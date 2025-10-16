HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas     
Notas de Prensa

Paseo fotográfico y visita guiada de la Fototeca Comunitaria Francoperuana con Álvaro Acosta

El sábado 25 de octubre, desde las 10:00 a.m., los asistentes podrán ser parte de una experiencia participativa titulada En busca de la luz, donde el artista conducirá una breve clase denominada Fotogramas

Álvaro Acosta. Foto: Difusión.
Álvaro Acosta. Foto: Difusión.

En el marco de la exposición Fototeca Comunitaria Francoperuana del artista Álvaro Acosta, la Alianza Francesa de Lima invita al público a participar en un recorrido especial que combina creación fotográfica, experimentación comunitaria y una visita guiada por la muestra.

El sábado 25 de octubre, desde las 10:00 a.m., los asistentes podrán ser parte de una experiencia participativa titulada En busca de la luz, donde el artista conducirá una breve clase denominada Fotogramas. Durante esta actividad, los participantes elaborarán una composición fotográfica colectiva a partir de negativos impresos en acetato, que serán expuestos a la luz solar durante el trayecto hacia la sede de La Molina, integrándose luego como una pieza final a la exposición.

El punto de reunión será en la Alianza Francesa de Miraflores a las 10:00 a.m. En los primeros 45 minutos se realizará la composición del fotograma colectivo. A las 11:00 a.m., durante el viaje hacia la sede de La Molina, el fotograma será expuesto a la luz y posteriormente revelado al llegar. A las 12:00 p.m., en la Alianza Francesa de La Molina, se integrará la nueva pieza a la muestra y se llevará a cabo una visita guiada junto al artista. Finalmente, a la 1:15 p.m., el bus retornará al punto de inicio.

La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados (10 participantes). Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/YXv5D3461kgsuiUS8.
Consultas al correo: l.silva@alianzafrancesa.org.pe

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Coco Bedoya: “Santa Rosa de Lima era una artista punk, sus dibujos recién descubiertos tienen una sugerencia tremenda”

Coco Bedoya: “Santa Rosa de Lima era una artista punk, sus dibujos recién descubiertos tienen una sugerencia tremenda”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MPT avanza con saneamiento en vías para proyecto de asfaltado en calles del Sector Cortijo

MPT avanza con saneamiento en vías para proyecto de asfaltado en calles del Sector Cortijo

LEER MÁS
Perú presenta Hoja de Ruta al 2040 para reducir contaminación por plásticos

Perú presenta Hoja de Ruta al 2040 para reducir contaminación por plásticos

LEER MÁS
Restauran más 700 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios

Restauran más 700 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios

LEER MÁS
El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presenta la exposición "Abecedario climático peruano", a partir del libro del mismo título, editado por Xabier Díaz de Cerio

El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presenta la exposición "Abecedario climático peruano", a partir del libro del mismo título, editado por Xabier Díaz de Cerio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: “Esta únicamente pensando en la 'U'”

China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de “intimidación económica” por Ucrania

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Notas de Prensa

MPT avanza con saneamiento en vías para proyecto de asfaltado en calles del Sector Cortijo

Perú presenta Hoja de Ruta al 2040 para reducir contaminación por plásticos

Restauran más 700 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025