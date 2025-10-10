HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Notas de Prensa

Restauran más 700 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios

El proyecto incluye 600 mil hectáreas certificadas, más de 250 mil de bosques castañeros y un sistema de monitoreo de fauna con 140 cámaras trampa todo para preservar un ecosistema vulnerable. 

Tecnología y supervisión para cuidar el ecosistema de la selva peruana. Fuente: Difusión
Tecnología y supervisión para cuidar el ecosistema de la selva peruana. Fuente: Difusión

Con el objetivo de preservar el equilibrio natural de la Amazonía peruana y generar beneficios duraderos para la biodiversidad, el clima y las comunidades locales, se ejecuta un proyecto de restauración en más de 700 mil hectáreas de bosque en la región Madre de Dios.

La iniciativa, liderada por HP y WWF Perú, promueve el manejo forestal sostenible y la restauración de áreas degradadas para aprovechar los recursos del bosque sin comprometer su capacidad de regeneración, recuperar hábitats clave y facilitar el desplazamiento de especies como el jaguar.

Actualmente, más de 600 mil hectáreas cuentan con certificación internacional y otras 100 mil se manejan bajo buenas prácticas forestales, lo que refleja un avance concreto hacia la sostenibilidad del paisaje amazónico. “Juntas, estas estrategias fortalecen la salud de los ecosistemas, al mismo tiempo que también sostienen los medios de vida de las poblaciones locales. Es tiempo de unir fuerzas y actuar con decisión”, expresó Karina Salas, gerente del Paisaje Amazonía Sur de WWF Perú.

Bosques castañeros y vivero tecnificado

En los bosques castañeros, por ejemplo, se conservan más de 250 mil hectáreas, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) estima que uno de cada cuatro habitantes de Madre de Dios participa en esta cadena productiva no maderable.

 “Yo conservo el bosque y le digo a mis hijos que también lo protejan. Defiendo mi bosque porque es vida y me da todo lo que necesito, si lo abandono, todo mi esfuerzo por cuidarlo habrá sido en vano. En los últimos años ha aumentado la contaminación, los invasores y yo he decidido defender mi concesión de castañas. Por aquí pasa el jaguar y otras especies y vivimos a gusto en el bosque que compartimos.”, señaló Ayde Grifa, socia del proyecto y dueña de una concesión castañera de 1,050 hectáreas que maneja desde hace más de 40 años en Madre de Dios.

La tecnología también juega un rol clave. WWF emplea drones, GPS, cámaras trampa y audiómetros para monitorear la salud del ecosistema y detectar amenazas como la caza ilegal. “Contamos con 140 cámaras trampa que registran la presencia de fauna y evidencian que el manejo sostenible permite conservar la vida silvestre”, explicó Frank Flores, Oficial de Vida Silvestre de WWF Perú.

Desde HP, Frinee Cano reafirmó el compromiso de la empresa con la Amazonía: “Buscamos recuperar su funcionalidad ecológica, garantizar la conectividad entre hábitats y fortalecer la conservación de especies clave. Este modelo sostenible asegura el futuro de un paisaje único”.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Contra todo pronóstico: la Amazonía ha comenzado a hacer exactamente todo lo contrario de lo que predijeron los climatólogos

Contra todo pronóstico: la Amazonía ha comenzado a hacer exactamente todo lo contrario de lo que predijeron los climatólogos

LEER MÁS
Organizaciones Indígenas anuncian movilización masiva para este 19 de setiembre: "Atentan contra nuestra propia existencia"

Organizaciones Indígenas anuncian movilización masiva para este 19 de setiembre: "Atentan contra nuestra propia existencia"

LEER MÁS
Así es Tres Fronteras, la localidad peruana donde Colombia izó su bandera por segunda vez [FOTOS]

Así es Tres Fronteras, la localidad peruana donde Colombia izó su bandera por segunda vez [FOTOS]

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Movistar consolida liderazgo en redes privadas industriales con presencia en el 85% de las principales mineras

Movistar consolida liderazgo en redes privadas industriales con presencia en el 85% de las principales mineras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Notas de Prensa

El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico presenta la exposición "Abecedario climático peruano", a partir del libro del mismo título, editado por Xabier Díaz de Cerio

Humor, nostalgia y picardía cotidiana en "Mis cercanías", la nueva exposición de Isabelle Decenciere

Movistar consolida liderazgo en redes privadas industriales con presencia en el 85% de las principales mineras

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025