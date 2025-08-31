OPPO refuerza su colaboración con Google Gemini en la serie Reno14

Google y OPPO están ampliando su asociación estratégica. En la próxima serie Reno14, Gemini podrá recopilar información y ayudarte a actuar en múltiples aplicaciones y servicios, incluyendo Notas, calendario y reloj. Este hito subraya el compromiso de ofrecer experiencias de IA fluidas e intuitivas a los usuarios.

«Nuestra misión es usar la IA para empoderar de manera significativa a los usuarios, lo cual logramos a través de colaboraciones estratégicas como la que mantenemos con Google», declaró Kai Tang, presidente de Ingeniería de Software. «Con la serie Reno14 estamos integrando sistemáticamente Google Gemini en las aplicaciones principales. Esta integración permitirá realizar acciones complejas en múltiples aplicaciones utilizando simples consultas en lenguaje natural, mejorando significativamente la conveniencia de la IA».

Gemini en acción

Sobre la base sentada por ColorOS 15, esta colaboración lleva la integración de la IA al siguiente nivel. Muy pronto, Gemini se conectará con aplicaciones y servicios como Notas, Calendario y Reloj, permitiéndote obtener información y completar tareas directamente en el chat. Con una sola instrucción, los usuarios podrán pedirle a Gemini que trabaje a través de sus apps, simplemente manteniendo presionado el botón lateral para activarlo.

Próximamente, Gemini admitirá recorridos multiaplicación para completar tareas complejas y ahorrar tiempo. Por ejemplo, se podrá pedir que resuma los puntos clave de un documento extenso y guarde el resumen directamente en Notas, o que capture los pasos esenciales de tutoriales de recetas en YouTube y los archive para un acceso rápido.

La gestión de horarios y rutinas también será más intuitiva. Después de reservar un viaje, bastará con pedir «agregarlo a mi calendario» para que se genere un evento automáticamente.

Estrategia de inteligencia artificial

En el MWC 2025 se presentó una estrategia de IA reforzada, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales, seguras y en constante evolución, así como de llevar funciones de IA generativa a aproximadamente 100 millones de usuarios para finales de 2025.

La colaboración con Google Gemini en la próxima serie Reno14 representa un paso decisivo hacia una experiencia de IA fluida e intuitiva, impulsada por la innovación en software y por el compromiso con los usuarios.

El Reno14 F 5G se lanzará oficialmente en Perú en las próximas semanas y marcará el inicio de una nueva etapa para OPPO en Latinoamérica. Con este estreno, la compañía busca fortalecer su presencia en la región, acercando a los usuarios un smartphone que combina conectividad, diseño y una experiencia de uso de vanguardia.