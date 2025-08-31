HOYSuscripcion LR Focus

OPPO elige a Perú para el lanzamiento regional del Reno14 F 5G en Latinoamérica

Fusionando un diseño en tendencia y una cámara con IA, el Reno14 F está listo para redefinir la experiencia de la gama media.

Marca ofrecerá equipos en más de un color.
OPPO anuncia la llegada del Reno14 F 5G a Perú, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en recibir al nuevo integrante de la reconocida serie Reno. Con este lanzamiento, la compañía refuerza su compromiso con el mercado peruano, consolidado como un referente estratégico en la región.

El dispositivo combina conectividad 5G, funciones avanzadas de IA y un diseño inspirado en la moda. Siguiendo la tendencia Mermaidcore, presenta el innovador Diseño de Sirena Iridiscente, que refleja la búsqueda de unir tecnología y estilo en un smartphone que inspira a los jóvenes.

Este equipo destaca por su capacidad de adaptarse a las necesidades de una nueva generación de usuarios que buscan velocidad, fluidez y potencia en un dispositivo accesible. Además, ofrece un diseño estilizado y visualmente atractivo, acorde con sus características premium.

Perú es un mercado clave y estamos orgullosos de que sea el primer país de Latinoamérica en dar la bienvenida al Reno14 F 5G. Este lanzamiento refleja la importancia de nuestros usuarios peruanos y nuestro compromiso por acercar tecnología de última generación a la región”, señaló Manuel Morey, especialista de producto en Perú. El Reno14 F 5G se lanzará oficialmente en las próximas semanas y marcará el inicio de una nueva etapa en Latinoamérica.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

