¿Cómo identificar si alguien sacó un crédito a tu nombre?

En los últimos años, los delitos cibernéticos, así como las estafas, en torno a los créditos se han incrementado drásticamente debido a un mayor uso del internet para acceder a estos y otros productos financieros.

Ante ello, surgen múltiples preocupaciones que implican estar pendiente de revisar nuestras cuentas para detectar cualquier actividad anormal. Por ello, Sergio Rivera, gerente comercial de Experian, recomienda algunos puntos para saber si alguien ha sacado un préstamo a tu nombre.

Revisa periódicamente tu historia de crédito

El primer paso es acceder y verificar que no exista ningún crédito, tarjeta o cualquier otro producto financiero a tu nombre que no reconozcas o no hayas solicitado. Para el especialista, es importante tener claro los compromisos financieros activos.

Presentar el reclamo respectivo al banco

Si es llegas a detectar actividad inusual en tu historial crediticio, dirígete al banco para colocar el reclamo. Para ello, es imprescindible llevar tu DNI y otros documentos, como algún reporte que certifique que existe un producto financiero a tu nombre que no has solicitado.

Verificar que en el nuevo reporte no figure el préstamo

Después de presentar el reclamo y la carta de no adeudo al buró de crédito, el especialista recomienda realizar el seguimiento a la actualización del historial de crediticio. De esta manera, debes verificar que en la actualización se haya tomado en cuenta toda la información y documentación presentada.

Cabe resaltar que, de acuerdo con Rivera, la manera más segura para saber si es que un usuario tiene presencia como deudor en el sistema es a través de Experian, herramienta digital que permite revisar tu historia de crédito.