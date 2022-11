Minera financia operación de espinarenses con labio leporino y paladar hendido

Durante el fin de semana, en la ciudad del Cusco, nueve pacientes procedentes de la provincia de Espinar fueron operados de labio fisurado y paladar hendido en las instalaciones del Hospital Regional como parte de la campaña “Repartiendo sonrisas” financiado de forma integral por Compañía Minera Antapaccay en convenio con médicos voluntarios de Operación Sonrisa.

Durante cuatro días de intenso trabajo, los médicos realizaron las evaluaciones correspondientes en las instalaciones del Colegio Médico para luego internarse en el Hospital Regional donde facilitaron la sala quirúrgica para que el equipo médico que llegó de Lima pueda realizar las cirugías con todas las condiciones necesarias, por lo que todas las intervenciones se realizaron con resultados satisfactorios. Hay que precisar, que, por su parte, la Clínica San Juan de Dios brindó hospedaje a los pacientes durante su estadía en la ciudad de Cusco.

Anyela Quintanilla, jefa del Programa de Operación Sonrisa destacó el apoyo de las diversas instituciones. “ Nuestros expertos médicos voluntarios dieron todas las atenciones necesarias para devolverles la sonrisa a los pacientes y hacer de esta campaña un éxito ”, aseveró.

Cabe destacar que la condición de labio fisurado y paladar hendido trae algunas complicaciones en la pronunciación, respiración y adecuada alimentación, tal como relató Guillermina Colque, madre del paciente Mario Chara de la comunidad de Tahuapallca. “Desde pequeño me hizo sufrir porque no podía lactar adecuadamente. Ahora ya tiene 6 años y muchas veces no entiendo lo que me quiere decir. Yo no tengo los medios para operarle, por eso estoy agradecida con Antapaccay y hacer que los médicos le curen”, sostuvo.

Esta campaña denominada “Repartiendo sonrisas” es el esfuerzo entre Antapaccay y Operación Sonrisa. Inició el año 2020 y desde entonces atienden progresivamente a pacientes espinarenses y permite la cobertura de forma integral de atenciones como: identificación de pacientes, evaluaciones médicas, traslados, estadía y alimentación, así mismo las cirugías y terapias de lenguaje, garantizando así la recuperación al 100% de cada paciente.