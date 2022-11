Documental Peruano “Guardianes y Guardianas del Agua” estará presente en la COP 27

Las COP son las conferencias anuales relacionadas con el clima más grandes e importantes del planeta. La COP27, tendrá lugar en Sharm el-Sheikh, Egipto, entre el 6 y el 18 de noviembre.

El 14 de noviembre, como parte del evento “El poder del agua: el potencial inexplorado para la resiliencia climática” organizado por SIWI, WRI y High-Level Climate Champions (Hora: 10:00 am Egipto / 3 am Peru), se presentará una versión corta del documental peruano “Guardianes y Guardianas del Agua”, en el que 2 comuneros y 1 comunera de Huarochirí (Lima) mostrarán la importancia de la siembra y cosecha de agua para sus comunidades y para asegurar el agua para Lima, en un panel sobre resiliencia climática y agua organizado por el Marrakech Partnership for Global Climate Action.

“La intención del documental ha sido mostrar la intensa relación que hay entre el agua y las culturas andinas de Lima. Es importante saber que para que nosotros tengamos agua en Lima hay una serie de comunidades a más de 3 mil metros de altura que trabajan para mantener activas las fuentes hídricas para que el agua siga surgiendo y fluyendo”, explica Andrés Malatesta, director y productor del documental.

La lucha contra el Cambio Climático ya se libra en las zonas altoandinas de Lima. En la provincia de Huarochirí, las comunidades campesinas están en la primera línea de defensa para proteger las fuentes de agua que alimentan a la ciudad de Lima. Son los hombres y mujeres, como Silvia Antiporta, de la comunidad de Tupicocha; Roy Vilcayauri de la comunidad de Tupicocha; y Wilian Rojas, de la comunidad de San Pedro de Casta, quienes utilizando prácticas ancestrales mantienen activas las fuentes hídricas que permiten que el agua llegue a más de 11 millones de habitantes de Lima, una ciudad en medio del desierto.

Esta lucha diaria, la cual se transmite de generación en generación en las comunidades altoandinas de Huarochirí, es lo que revela el nuevo documental “Guardianes y Guardianas del Agua” que se estrenó a nivel nacional el 4 de octubre.

El valioso documental sobre la siembra y cosecha del agua es fruto del esfuerzo de la municipalidad provincial de Huarochirí, Cáritas, y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica liderado por Forest Trends, que cuenta con el apoyo y financiamiento de USAID y el Gobierno de Canadá.

“El cambio climático es un gran problema para nuestras comunidades campesinas de la zona alta de Huarochirí. Pero los tupicochanos, a través de su propia necesidad del hambre, han inventado fórmulas de poder acumular agua en las alturas. En la cordillera, a 4000 metros sobre el nivel del mar, han construido hace muchísimos años las amunas, y esas amunas, constantemente, cada año, la comunidad campesina, a través de su organización, hace el mantenimiento. El escurrimiento de la amuna en esta zona nos va a permitir que en las partes bajas también se pueda captar en reservorios, en otras lagunas para almacenar y de ahí administrar adecuadamente, porque estas aguas inclusive llegan hasta el acuífero de la parte baja de la ciudad de Lima.” Manifiesta Roy Vilcayauri en el documental, experto en siembra y cosecha de agua y recientemente elegido alcalde de San Andrés de Tupicocha para el año 2023.

Puedes ver el documental completo aquí