¿Qué infracciones al Reglamento de Tránsito se pagan en el SAT?

Con gran énfasis, la Municipalidad de Lima informó a los usuarios que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima es la entidad encargada de cobrar las multas por faltas al Reglamento Nacional de Tránsito en la jurisdicción de Lima Metropolitana.

Las sanciones pueden variar según intensidad de la falta. Las infracciones muy graves (MG), como manejar en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o que esté retenida o suspendida, entre otras, se penalizan con el 100%, 50%, 24%, 18% o 12% de la UIT.

Las infracciones graves (G), como no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, no hacer señales ni tomar precauciones cuando se hacen giros, no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros, se sancionan con el 8% de la UIT.

Las infracciones leves (L), como dejar las puertas abiertas del vehículo y obstaculizar el tránsito, usar el carril de giro para seguir la marcha, entre otros, tienen una multa equivalente al 4% de la UIT.

Cabe precisar que, en caso se cometa la misma infracción en un lapso de 12 meses, se deberá cancelar el doble de la multa establecida. Los pagos de multas y papeletas se pueden realizar en cualquier agencia del SAT de Lima.