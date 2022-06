Llega al Perú la nueva generación de autos Suzuki

Suzuki, marca japonesa con más de 100 años, presenta para el mercado peruano la nueva generación del All New Suzuki Celerio, un hatchback diseñado para los conductores peruanos.

En este sentido, se trata de una marca que decidió apostar por una excelente fabricación, tecnología, diseño deportivo y eficiencia en el consumo, características que lo destacan en un mercado cada vez más competitivo.

Diseño moderno

El All New Celerio de Suzuki cautiva a primera vista con su concepto Dynamic Organic Sculpting. Este nuevo modelo atrae todos los sentidos por su estilo más moderno y look deportivo.

En la parte frontal tiene una parrilla con barras cromadas horizontales que le dan un aspecto sofisticado desde la parte delantera hasta la parte trasera. Además, posee un robusto parachoque de luces con proyectores LED.

Una versión con más conectividad, ya que lleva una pantalla táctil de siete pulgadas.

Más eficiente y seguro

Su desempeño sorprende y sus cifras de ahorro en consumo son increíbles. La marca japonesa trae esta nueva opción más eficiente, esto se debe a que la marca ha desarrollado un nuevo motor que cuenta con tres cilindros y entrega una potencia máxima de 65.7HP y 89 Nm de torque.

Además, el atributo de seguridad ha sido muy importante para esta unidad. El modelo cuenta con doble airbag frontal, frenos ABS, un control de estabilidad electrónico (ESP) y sistema de ayuda en pendiente.