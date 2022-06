JetSmart lanzó oferta para usuarios que viajarán en avión por primera vez

El martes 14 de junio se escribió un nuevo capítulo en la historia de la aviación peruana, al aterrizar en Arequipa el primer vuelo nacional de la aerolínea peruana JetSmart. Se trata de la aeronave Airbus 320Neo, con la imagen del colibrí en la cola y con la inscripción del héroe nacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones, el cual aterrizó en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa.

De esta manera, se dio inicio a sus operaciones domésticas en el país, que llevará a los peruanos a volar a precios ultra bajos por 13 rutas nacionales desde Lima y Arequipa , como eje de descentralización y conectividad con otras ciudades de la costa norte, selva y la zona andina del país.

“Hoy estamos marcando un hito en la industria de la aviación en Perú. JetSmart trae el modelo ultra-low-cost con aviones nuevos y precios ultra-bajos. Nuestros precios están al alcance de todos. Es un paso importante en nuestra visión de llevar a más de 100 millones de pasajeros y 100 aviones para 2028″, mencionó Estuardo Ortiz, Chief Executive Officer de JetSMART en una nota de prensa.

Asimismo, Ortiz destacó que Arequipa es una ciudad estratégica para potenciar el crecimiento de vuelos domésticos en el país .

JetSmart es una aerolínea de capital estadounidense creada por el fondo de inversión Indigo Partners—expertos operadores en Europa, Asia y Estados Unidos— pionera en la industria mundial de low cost. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollando y refinando este modelo de negocio a nivel mundial.

Adicionalmente, los peruanos disponen de cuatro rutas SMART, que comprenden vuelos interregionales sin necesidad de pasar por la capital: Arequipa-Cuzco, Arequipa-Trujillo, Arequipa-Piura y Arequipa-Tarapoto.

Nueva promoción

Con motivo del inicio de operaciones, la gerente general de JetSmart Perú, Francesca Luna, anunció una nueva promoción de pasajes.

“En JetSMART siempre vamos a tener una estrategia de precios ultra bajos para dar la oportunidad que más peruanos puedan volar, incluso inferiores de lo que se paga por hacer el mismo trayecto en bus. Haremos continuamente promociones con precios que te motiven a volar. Ofertas que harán que no puedas resistirte a viajar en avión. Por eso hoy mismo entren a JetSmart.com y podrán comprar con 40% de descuento en todas nuestras rutas, ingresando el Código 1erVUELO . También encontrarán pasajes desde US$ 17 dólares para viajes como Trujillo-Lima. Apuntamos a lograr lo que hemos alcanzado en Chile y Argentina, que más gente pueda subir a un avión, porque ahora volar ya no es un lujo”, enfatizó.

La ejecutiva agregó también que en la aviación tradicional se celebra al viajero frecuente; mientras que JetSmart celebra al viajero que vuela por primera vez.

“Creemos que viajar impacta positivamente a las personas, a las familias y a la economía. Hoy, por ejemplo, voló con nosotros la ciudadana Yanet Mendo Chuman, quien nunca ha tenido la experiencia de viajar en avión y decidimos premiarla para que, junto a su menor hijo, puedan hacerlo”, agregó.

Finalmente, a diferencia de otras inauguraciones de vuelos, en esta ocasión y en el futuro, la compañía decidió prescindir del tradicional arco de agua, como parte de su compromiso medioambiental.