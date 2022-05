Christian Crisóstomo, el DJ peruano que conquista las redes sociales y Spotify

Ser músico en el Perú es complicada, por eso los artistas talentosos encuentran en las redes sociales la mejor ventana para mostrar sus composiciones o mezclas. Este es el caso del DJ Christian Crisóstomo quien con una carrera reciente viene conquistando miles de seguidores y reproducción en redes sociales y plataformas como Spotify.

Con más de 67 millones de reproducción en su canal de Youtube, más de 180 mil seguidores en Facebook y más de 98 mil oyentes en Spotify, Christian viene cimentando una ascendente carrera en el mundo de las mezclas. “En mi caso tuve la oportunidad de crecer bastante en YouTube, Facebook y Spotify. No pensé que mis Sets y Remixes iban a ser escuchadas en varios lugares, mucho menos en otros países, veo demasiado importante las redes sociales porque es una ayuda más para seguir creciendo y demostrar el talento que uno tiene”, asegura Christian.

Es así que uno de sus más notorios éxitos en redes sociales fue la mezcla inspirada en la popular serie coreana “El juego del calamar”, que solo en la plataforma de YouTube supera los 4 millones de reproducciones. “Fui al Studio, prendí mis equipos y puse las manos a la obra. Logré hacer el remix, y lo hice en versión reggaetón/mix tape, lo subí a mis redes sociales y no me esperaba que se hiciera tan viral, tanto que ha sido utilizado este remix en comerciales de TV, programas de entretenimientos y más, por ello estoy muy feliz por ese logro en mi carrera”, nos revela el joven músico.

Esta historia para Christian empezó a los 14 años cuando por primera vez en su natal chincha tuvo el primer acercamiento al género. “Un DJ de mi ciudad llega a Hospedarse en mi vivienda, empieza a realizar sus sets en vivo para sus amistades que llegaban a visitarlo, en una de estas ocasiones me invita a ver su show y me llamó mucho la atención. Me explicó que no era solo poner música, si no qué hay que tener criterio y lo más importante tener pasión por ello. Es ahí cuando decido tomar clases en aprender como mezclar y acércame a la producción musical”, reveló Christian.

Ahora el Dj está buscando cimentar su presencia en la música y tener un enfoque completo por eso no descarta a futuro ser productor musical, pero ahora quiere tener el espacio correcto para seguir creando contenido único y especial, “Estoy trabajando en muchos aspectos para poder seguir creciendo en lo que más amo, Actualmente estoy en la construcción de mi propio Studio, también por otro lado viajando a varias partes del Perú, brindando los mejores de mis shows y conociendo a muchos de mis seguidores, es por ello que puedo decir que estoy viviendo un sueño gracias a la música”, finalizó el DJ.