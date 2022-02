Lanzan el SOAT más económico del mercado

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), seguro establecido por la ley tiene como fin garantizar la cobertura por lesiones corporales o muerte ante un accidente de tránsito. Su objetivo es netamente social, pero a la vez obligatorio es por ello que, de acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la multa por no contar con tal beneficio supera los 550 soles. Bajo este contexto la aseguradora Vivir Seguros lanza al mercado el SOAT más económico del país: desde 47 soles, para autos particulares.

“Además de ser un requisito indispensable, es importante circular en las calles, teniendo la certeza que los ocupantes del vehículo, además de algún tercero que pueda estar involucrado en un posible accidente de tránsito, están protegidos. Desde Vivir Seguros, conocemos la necesidad de los conductores, por eso lanzamos el producto más económico del mercado; desde 47 soles para autos privados”, precisó José Bazo, CEO de Vivir Seguros.

Como se sabe, todo vehículo que circula en nuestro país debe tener un SOAT vigente, el cual de manera automática cubre todos los gastos por atención médica y el pago de indemnizaciones a las víctimas involucradas en algún accidente sin importar el número de estas.

En tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala que el no contar con un SOAT vigente conlleva no solo a una multa (que corresponde al 12% de una UIT), sino también a la detención de su vehículo. Además, se acumulan puntos en contra en el historial del conductor, lo que podría tener como sanción el no volver a renovar su brevete.

Cabe precisar que el SOAT de Vivir Seguros además de ser el más económico tiene una particularidad, su venta es directa a través de la página web en www.vivirseguros.pe, lo que le permite a la compañía ofrecer un producto compacto al mejor precio.