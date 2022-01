Reconocida bodega peruana participa en ‘La cata - The great wines of The Andes’

Con gran expectativa, Intipalka participó en ‘La cata - The great wines of The Andes’, evento que reúne a las principales bodegas del mundo para que sus vinos sean catados por el crítico James Suckling.

“Ser la única bodega peruana invitada y lograr estos puntajes en una primera participación nos reafirma que vamos por el camino correcto para seguir compitiendo con las bodegas más reconocidas de la región”, sostuvo Piero Fumagalli, gerente de Marketing de Intipalka Perú.

Durante su participación, la empresa puso a disposición sus productos para ser degustados por dicha figura del vino en el mundo, quien, a través del sentido de la vista, observó el color y la fluidez de la bebida, así como la densidad y la glicerina en el lagrimeo de la copa.

Cabe destacar que Suckling, quien fue editor de Wine Spectator por 20 años, cuenta con su propia página web de vinos, convirtiéndose para algunos en el catador más objetivo y, por tanto, una referencia a la hora de elegir un vino.