Empresa siderúrgica obtiene certificación Great place to work

Con gran alegría, la Corporación Aceros Arequipa S.A. (CAASA) recibió el certificado Great place to work (GPTW), que reconoce a la compañía como un lugar que ofrece experiencias de estándares mundiales a sus colaboradores.

“Great place to work-certified no es algo que se obtenga fácilmente, requiere dedicación continua a la experiencia del colaborador”, mencionó Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de reconocimiento global de Great place to work.

Esta certificación es un programa de reconocimiento para validar la cultura organizacional de la empresa, respaldado por datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a través de la encuesta Trust Index en base a la opinión de los colaboradores.

Cabe recordar que, este año, Aceros Arequipa también obtuvo el premio a la excelencia en la categoría Mejor gestión integral de riesgos laborales, que otorga la compañía Rímac Seguros y Reaseguros cada año por su exitosa gestión.