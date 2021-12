Gas Natural: ¿cuáles son sus ventajas en relación al consumo de GLP?

El Gas Natural producido por el Consorcio Camisea es uno de los recursos más valiosos con los que cuenta el Perú. A diferencia del balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que utilizamos en nuestro hogar, este gas, conocido como GNV en los grifos, cuenta con un precio mucho menor, es más limpio y comprometido con el medio ambiente.

La primera ventaja del Gas Natural es su abundancia en nuestro territorio. De hecho, la falta de demanda de este recurso obliga a reinyectar o devolver al subsuelo el 25% de su producción. Por el contrario, la producción local de GLP representa un 80%, mientras que el resto se obtiene de la importación extranjera del recurso.

Otra ventaja del Gas Natural es su costo, regulado en el mercado local y que lo convierte en uno de los más baratos de mundo. Por su parte, el elevado precio del GLP se ve afectado por factores como el envasado, distribución e impuestos al Estado, que representan un 60% del precio final.

La seguridad es otro factor a considerar. El Gas Natural no es tóxico, no genera envenenamiento y no representa daños en la salud de las personas por inhalación. Se trata de un gas más liviano y que se disipa rápidamente en el aire. Por el contrario, el GLP es más denso, pesado, y es más complicado que logre disiparse con facilidad en el aire. Esto puede convertirse en un riesgo en caso de fuga.

Por último, el Gas Natural genera un menor impacto en el medio ambiente. De hecho, su producción ha evitado que durante los últimos 15 años se emitan más de 64 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Y, al ser el Gas de Camisea de todos los peruanos, este llega a nuestros hogares de manera directa a través de ductos. Esto evita la participación de intermediarios que representen un sobrecosto en el acceso a este recurso.

