Daniela De Izcue lanza su primera canción del género pop contemporáneo

La cantautora Daniela De Izcue presenta su primera canción en el género de pop contemporáneo y R & B: Where Did You Go?, canción que narra el sentir de muchas personas que han tenido que enfrentar la pérdida de un ser querido.

“Escribí esta canción para todas las personas que se fueron, pero especialmente para las que se quedaron. Para nosotros que tenemos que lidiar con la tristeza y la impotencia de por qué nos dejan”, precisa la cantante.

Cabe resaltar que Daniela lanzó su primer single en febrero de este año, y en paralelo ha venido dedicándose a la composición de sus canciones, que una a una irá lanzándose para complacer a todos sus seguidores.

Además, la cantante mencionó que la canción busca acompañar a las personas que pasan por una situación complicada. El videoclip estará disponible a partir del 3 de diciembre, en todas las plataformas digitales y redes sociales.