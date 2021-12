The Banker premia al BBVA como el banco del año 2021

Con gran esfuerzo, el BBVA ha sido reconocido como el banco del año 2021 en Perú por la revista británica The Banker. El reconocimiento destaca la capacidad de la empresa para desarrollar innovadores productos y servicios digitales.

“Nuestros números se han multiplicado exponencialmente en nuestros canales digitales y nuestra aplicación de Banca Móvil se mantiene como la número 1″, sostuvo Fernando Eguiluz, CEO de BBVA en Perú.

Consultado por The Banker sobre los planes futuros de BBVA en Perú, Eguiluz señaló que, en primer lugar, el banco estará concentrado en seguir ayudando a sus clientes en esta fase de recuperación económica.

Cabe resaltar que la ceremonia, denominada The Banker’s Bank of the Year Awards 2021, fue transmitida virtualmente desde Londres. El ejecutivo del banco, además, se mostró satisfecho por dicho reconocimiento.