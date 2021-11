Shougang Hierro Perú S.A.A. organiza con éxito el primer Campeonato Nacional de Ciclismo

Los días 20 y 21 de noviembre se desarrolló por primera vez en el distrito de Marcona, región Ica, el “Campeonato Nacional de Ruta Shougang Hierro Perú -Marcona 2021″ organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo y la empresa minera Shougang Hierro Perú S.A.A.

Con la participación de 43 ciclistas más destacados a nivel nacional (33 varones y 10 mujeres), acreditados por la Federación, se inició el 20 de noviembre la prueba contrarreloj y el 21 de noviembre la prueba ruta individual, en las categorías élite, sub 23 y femenino.

Terminado el campeonato nacional los 43 ciclistas compitieron junto a 08 ciclistas amateurs de la localidad en la prueba contrarreloj y destreza como parte de la inauguración de la “Ciclovía por la Amistad”, infraestructura deportiva construida por esta empresa minera en conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú, de 1.4 kilómetros de longitud, valorizada en más de un millón 125 mil soles.

A finalizar el evento deportivo recibieron sus medallas de campeón nacional de ciclismo de ruta Robinson Ruiz y Mariana Rojas en las categorías élite y femenino respectivamente, y Bill Toscano en la categoría sub 23.

En la prueba contrarreloj repitieron medalla Robinson Ruiz y Mariana Rojas en las categorías élite y femenino, respectivamente, y Maximiliano Coila en la categoría sub 23.

Asimismo, para los ganadores de la competencia contrarreloj y destreza de la “Ciclovía por la Amistad” se repartieron premios económicos valorizados en 36 mil soles, ganando los principales premios de 5 mil soles cada uno Alain Quispe y Estephany Valdivia.

Durante el evento deportivo se contó con la presencia del doctor Giovanni Crovetto Castro, representante del Ministerio de Educación; El comandante PNP Adolfo Valverde Arcos; la profesora Lily López García, Sub prefecta de la provincia de Nasca: la señora Silvia Juárez Calizaya, Sub prefecta de Marcona, entre otras autoridades, asimismo el Sub Gerente General y Gerente de Administración, Señor Wu Yi Min, representando a Shougang Hierro Perú S.A.A.

De esta manera, gracias a Shougang Hierro Perú S.A.A. se impulsa el ciclismo a nivel nacional, siendo este el mejor deporte a practicar al aire libre y con distanciamiento social, y por sus características es el más saludable, sobretodo, en esta época de pandemia.

Con la “Ciclovía por la Amistad” se beneficia exclusivamente a la población del distrito de Marcona y la región Ica, para la presente y futura generación.

San Juan de Marcona, 22 de noviembre de 2021.

[Publirreportaje]