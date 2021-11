Exportaciones huancavelicanas crecerían un 70% este año

Las exportaciones de Huancavelica tendrían un incremento de 70% este año, al alcanzar un monto aproximado de US$ 70 millones, señaló el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Edgar Vázquez Vela.

A través del foro “Valores empresariales y sociales para el desarrollo de los peruanos”, Vásquez recordó que en 2012 la región se acercó a los US$ 213 millones, presentando así un comportamiento decreciente hasta el 2020.

“Huancavelica tiene un nivel de exportación bastante volátil, pero en los últimos años viene recuperándose. En 2020 creció 107.6% al sumar US$ 41 millones 082 mil, y este 2021 superaría los US$ 70 millones”, detalló.

Además, entre enero y septiembre, la minería no tradicional (US$ 44 302 000) fue la actividad más destacada por los minerales de plomo (US$ 22 261 000), oro (US$ 14 080 000) y plata (US$ 7 653 000).

Cabe resaltar que el foro también participó Silvia Seperack, miembro de la Oficina Comercial en el Exterior (OCEX) de Argentina, así como Julio Polanco, de la OCEX Chile, quienes compartieron herramientas para ingresar a esos países.