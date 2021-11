Madre de Dios: Jóvenes indígenas hacen películas con sus celulares

Dos jóvenes nativos que fueron capacitados para formar parte de la primera red de comunicadores indígenas de Madre de Dios, estrenaron sus cortometrajes en un reconocido evento internacional.

Sus historias fueron grabadas íntegramente con teléfonos celulares y al igual que otros 18 jóvenes, transmitieron las voces de sus pueblos, a través de reportajes en video y fotografías, las cuales fueron destacadas por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

El primer caso es de Luz Britave Kuakuibehue Tije, de la comunidad shipibo-konibo El Pilar, en Madre de Dios, donde es profesora adjunta de Educación Básica Alternativa.

Su corto consistió en una reseña histórica de su comunidad, donde durante muchos años la minería ilegal causó altos niveles de migración, a tal punto de que los más jóvenes ya no saben cuál es la historia de fundación de su comunidad.

Los cortometrajes fueron presentados en una conferencia de prensa durante el Global Landscape Forum Amazonía, en el que participaron expertos, investigadores, organizaciones indígenas, periodistas.

¿Los talleres fueron dictados por “If Not Us Then Who?”, una organización especialista en elaboración cinematográfica.

Cada uno de los participantes recibió un celular de última generación con internet, un micrófono de cámara, un trípode, iluminación portátil y un drybag, que les permitirá viajar en río y bajo lluvia con los equipos.