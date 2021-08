Organizan evento internacional sobre empoderamiento de la mujer en Lima

Con el fin de potenciar el liderazgo femenino en todas sus esferas, en marzo del 2022 se llevará a cabo el evento denominado “She is liderazgo de todas las voces”, por la fundación sin fines de lucro She Is ONG.

Nadia Sánchez, presidenta y fundadora de la Fundación She Is, será una las principales ponentes. Este evento innovador, además, reunirá experiencias globales hacia la equidad de género para el empoderamiento de la mujer.

Angie Acurio, responsable de la dirección de She Is Perú, señaló que esta actividad contará con diferentes escenarios de liderazgo que inspiran y vienen impactando a millones de mujeres y hombres del Perú y Latinoamérica.

Cabe resaltar que, de la mano del movimiento Mujeres emprendiendo con éxito, se realizará esta importante actividad que busca visibilizar y afianzar el empoderamiento de las mujeres del país de cualquier edad.