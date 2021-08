La chispa del fútbol se inició en el Puerto

Por: Renzo Mateo Pachas

Qué sería del fútbol peruano sin los goles de Claudio Pizarro, sin la picardía de ‘Kukín’ Flores, sin los cañonazos de Valeriano López. Qué sería sin la magia de Nolberto Solano, sin la velocidad de Juan José Muñante, sin el toque magistral de Guillermo Barbadillo. Todas las jugadas nos conducen al puerto del Callao. Allí comenzó todo. Como un juego para pasar el rato, como una excusa mientras llegaba en embarque. Un juego que llegaba del mar a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

“Los marineros ingleses se ponían a jugar ese deporte, que en ese momento no tenía un nombre establecido, con sus pares del Callao”, señala Michel Dancourt, periodista y comentarista deportivo.

El comienzo

Las primeras ‘canchas’ de fútbol eran los sectores vacíos ubicados a la orilla del océano, muy cerca del muelle. Para los chalacos, jugar cerca del puerto o en la zona de los estibadores era perfecto para matar el aburrimiento y el frío. Sin embargo, Dancourt refiere que los espacios verdes de los alrededores de la Fortaleza del Real Felipe también eran utilizados para la práctica del deporte rey.

La pasión del fútbol se apoderaba de los corazones chalacos hasta expandirse por todos los rincones del país. Cada grito de gol, cada gota de sudor fue la génesis de los primeros clubes peruanos como la Association FootBall Club, Lima Cricket o Unión Cricket; equipos con gran influencia extranjera, hasta en los colores de las vestimentas, que con el paso del tiempo se fueron ‘peruanizando’.

No obstante, hubo un equipo en particular que se impuso no solo por su historia, sino también por ser la cuna de grandes jugadores chalacos. Fundado el 9 de junio de 1902, el Club Atlético Chalaco, conocido también como el León Porteño, fue uno de los primeros equipos representantes de nuestra provincia constitucional. Su máximo ídolo fue el delantero Telmo Carbajo Cavero.

“El Club Atlético Chalaco es un equipo centenario, como lo es Alianza Lima. Lamentablemente, casi ha desaparecido”, sostiene Dancourt, no sin antes señalar que el Callao fue el lugar donde el fútbol se forjó con potencia en el Perú, convirtiéndose así en el deporte con mayor popularidad en todos los tiempos.

Una de las acrobacias más sorprendentes es la ‘chalaca’, jugada que pocos han podido concretar con éxito. Uno de ellos es Claudio Pizarro, quien logró anotar de esa forma al Hamburgo S.V. cuando jugaba en el Bayer de Munich. “Creo que fue el periodista Jorge Barraza quien dijo que la ‘chalaca’ es una de las pocas jugadas del fútbol que no necesita del césped, sino del cielo”, menciona Dancourt.

Si bien esta jugada es mundialmente conocida como ‘chilena’, Dancourt precisa que para el Perú, con una autoestima importante y razones interesantes, esta acrobacia es una ‘chalaca’ en reconocimiento a los jugadores porteños, a quienes les encantaban tirarse en el aire o pegarle con cualquier parte del cuerpo para que el balón entre al arco rival.

Euforia. Infatigables simpatizantes siempre avivan la esperanza de la gloria de sus equipos.

Jugadores del recuerdo

Cuando apenas comenzaban en el fútbol chalaco, Prisco y ‘Campolo’, conocidos como los hermanos Alcalde, no sabían que un gran futuro les deparaba. La exitosa trayectoria de ambos fue motivo para ser parte de la selección peruana en los Juegos Olímpicos de Berlín 1939; sin embargo, los acontecimientos históricos de la época generaron que los peruanos se retiraran de la competencia controlada por el régimen nazi.

Otro jugador chalaco de gran talento fue Valeriano López, el ‘Tanque de Casma’, que logró conquistar a los amantes del fútbol por sus jugadas de cabeza. Su gran desempeño en el torneo peruano cruzó nuestras fronteras y se convirtió en uno de los primeros jugadores internacionales. Jugó en el Deportivo Cali, despertando el interés del Real Madrid; no obstante, rechazó la oferta. “Dicen que se prendía los cigarros con billetes de 10 dólares”, agrega Dancourt.

DATOS

En los Juegos Olímpicos de Berlín 1939, el 11 completo del Sport Boys fue convocado.

El máximo goleador del Sport Boys es Valeriano López, con 31 goles.

Los hermanos Alcalde terminaron jugando por última vez en la década del 50.

Claudio Pizarro es el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga con 197 goles.

Sentimiento rosado

El Callao tuvo grandes equipos y jugadores que emergieron con grandeza; no obstante, solo uno ha logrado marcar un antes y un después en la historia. Sport Boys Association, mejor conocido como Sport Boys, es un club que, para Dancourt, representa una fiesta permanente por su fútbol jocoso y alegre, donde la gente va al estadio a disfrutar cada encuentro con sánguche en mano y camiseta rosada.

Con seis campeonatos en su poder, Sport Boys protagonizó, junto al Club Atlético Chalaco, el famoso y reconocido Clásico Porteño. Además, tuvo en sus filas a grandes exponentes del fútbol peruano como ‘Kukin’ Flores, Valeriano López, Miguel Rebosio, Santiago Acasiete y otros grandes ídolos que han sido representados con pinturas o grafitis en las calles del Callao, así como el escudo del club en Atahualpa.