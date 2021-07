Reconocen gestiones para que sedes judiciales sean administradas por Corte de Cajamarca

Por el inicio de las gestiones para que las sedes judiciales de Jaén, San Ignacio y Cutervo pasen a ser administradas por la Corte Superior de Justicia de Cajamarca (CSJC) y ya no por su homóloga en Lambayeque, la actual presidenta de la Sala Civil de Corte cajamarquina, Irma Alvarado, fue reconocida con un diploma y una insignia de oro en el marco del Día de la Dignidad Campesina y la Semana Cívica Regional.

La condecoración fue realizada por el presidente de la Comisión Regional, Carlos Rodríguez, en respuesta a las gestiones de la magistrada durante el periodo 2019-2020 , cuando se desempeñó como presidenta de la CSJC.

“Como cajamarquina me siento comprometida con esta hermosa tierra, a la que debemos honrar, proteger sus recursos y más aun a su gente. El honor que se me ha otorgado, respecto a la gestión que inicié durante mi función como presidenta de la Corte, me compromete aún más con la región para seguir promoviendo que las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo, al ser de la región Cajamarca, pertenezcan también a la Corte Superior de Cajamarca”, sostuvo.

En la ceremonia protocolar participaron el jefe del BIM Zepita N.°7, el director de la UGEL Cajamarca, representantes de la iglesia católica, Policía Nacional del Perú, entre otros.