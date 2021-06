Lorna Cepeda: “Los golpes de la vida me enseñaron a ser más fuerte”

Cuando una persona atraviesa momentos duros y siente que sus fuerzas se agotan, hay algo dentro de sí que lo sostiene y lo anima a seguir luchando. Ese “algo” es la resiliencia, es decir la capacidad que tenemos todos para superar circunstancias traumáticas.

“Yo conocí esto de la resiliencia en un momento muy crítico de mi vida, y el que probablemente me ha marcado más. En menos de un mes se murió mi madre, me separé del que era mi esposo y para colmo de males, me quedé sin trabajo”, recuerda la actriz colombiana Lorna Cepeda.

Lorna protagoniza el cuarto episodio de Compartiendo Sabiduría, la plataforma digital creada por Tottus que tiene como fin empoderar a las mujeres peruanas a través de testimonios y experiencias de vida que las inspiren a estar mejor consigo mismas.

“Hoy, que estamos en medio de una crisis planetaria en la que muchas personas han perdido sus trabajos y a sus seres queridos, ser resilientes es fundamental. No es un camino fácil, pero es posible”, adicionó Cepeda.

