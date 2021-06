Electrocentro instalará conexiones eléctricas gratuitas a familias vulnerables

Con el propósito de darles acceso a la energía eléctrica a las familias más vulnerables, Electrocentro a través del programa “Electricidad al Toque” del Ministerio de Energía y Minas (Minem) instalará 9482 conexiones eléctricas gratuitas en su jurisdicción.

El inicio de la instalación de los suministros en las cinco regiones que administra Electrocentro (Junín, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Pasco) está programada para el 21 de junio.

Los requisitos para acceder a este programa son que la vivienda no pertenezca a un Sistema Eléctrico Rural (SER), no debe contar con otro suministro en otra casa, no tener deuda pendiente con la empresa distribuidora, entre otros.

Cabe resaltar que el programa tiene por objetivo llevar energía eléctrica a 50 000 familias vulnerables en zonas rurales de todo el país. Para conocer si puedes acceder a este beneficio, los interesados pueden comunicarse al 064-481313.