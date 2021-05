Susana Baca: “Enfrenté mi ansiedad, me liberé de los temores y decidí cantar”

Como la gran mayoría de peruanos, Susana Baca vivió momentos difíciles cuando llegó la pandemia. Debido a las restricciones impuestas, la cantante tuvo que renunciar a contratos de trabajo en el exterior, generando temor y ansiedad en ella.

“Comencé a cantar y cantar a diario. Siempre a capela. Mis músicos estaban lejos, no podían venir por la pandemia. Cantar a capela no es perfecto. Sin embargo, yo renuncié a esa perfección. Enfrenté mi ansiedad, me liberé de los temores y decidí cantar”, explicó.

Gracias a esa experiencia, la cantautora e investigadora musical logró grabar su disco A Capella, el cual le hizo ganar su tercer Grammy Latino en noviembre pasado. “Me siento muy orgullosa, no solo por este logro, sino porque a través del canto pude encontrar el camino para superar mi ansiedad”, enfatizó.

Este testimonio de la cantante peruana forma parte del tercer episodio de Compartiendo Sabiduría, plataforma digital creada por Tottus que tiene como fin empoderar a las mujeres peruana. Mira el vídeo aquí.