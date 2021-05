Candelaria recorrió llevando fe y esperanza

Teodora Suca, levantó un altar en la puerta de su casa en la Av. Circunvalación Sur con la imagen de sus parientes más cercanos y cuando pasó por su frente la imagen de Candelaria, no pudo contenerse y derramó lágrimas. “El esposo de mi hermana falleció. Uno de mis hijos casi se muere. Hay una psicosis terrible por la pandemia y queremos que pase”, dijo.

Muchos fieles, como la señora Teodora, sufrieron por esta pandemia y volcaron sus rezos durante el primer recorrido de la Virgen, por las distintas calles de Puno.

La imagen abandonó el templo San Juan Bautista al promediar las 08:00 horas. La diócesis de Puno, decidió pasear la sagrada imagen en la tolva de un camión para llevar tranquilidad y fe a la ciudadanía afectada por la pandemia.

“No sé qué estamos pagando. Yo le he pedido a la Virgen que no me quite a mis hijos ni a mi esposo. Este virus nos está matando silenciosamente. Da pena todo lo que pasa”, contó entre lágrimas la profesora Julia Montes de Oca. Fueron 21 kilómetros de recorrido en toda la zona sur cuyo recorrido culminó al promediar las 21:00 horas. Estuvo al frente de la procesión el obispo de Puno, Jorge Carrión Pavlich, el párroco de la catedral, Alonso Carranza, y Alex Cano Arce, Canciller de la Diócesis de Puno.

En el recorrido no falto flores que desde lo alto de sus balcones los vecinos lanzaron. “No queda otra que tener esperanza. Aunque quisiéramos que todo esto pase lo más pronto posible. Ya son meses que no veo a mis hijos que están en Lima”, contó Aurelia Flores.

La segunda procesión será el próximo domingo 23 de mayo por la zona norte de Puno.