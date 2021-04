Crew Perú Travel, la agencia de viajes que prevalece en tiempos de pandemia

La COVID-19 no solo ha afectado a las personas, sino también a las empresas, sobre todo las que están ligadas al sector turismo. Sin embargo, este no es el caso de Crew Perú Travel, una agencia de viajes que pudo salir adelante no solo con el objetivo de impulsar la economía de este rubro, sino también de orientar a las personas que desean viajar.

A pesar de su corto tiempo en el mercado, esta agencia de viajes ha logrado adaptarse a la nueva normalidad, ofreciéndoles a sus clientes servicios de asesorías de turismo en línea. Ahora, tras la progresiva activación de este sector en algunas partes del país, las personas podrán recibir información fundamental, por parte de esta empresa, para viajar con plena seguridad.

Enrique Valdivia, gerente general de Crew Perú Travel, manifestó que uno de los pilares más resaltantes que tiene la agencia que dirige es la confianza, punto que suma su credibilidad y la destaca de otras empresas de turismo. “Nosotros contamos con un personal calificado y que constantemente están en asesorías y charlas. Como empresa joven, tenemos muchas ganas de aprender”, agregó.

Además, como parte de su compromiso con aquellos que buscan una atención completa y eficiente, la agencia les da la oportunidad de asignarles un agente de viajes, quien tendrá la misión de orientar al turista en cualquier horario que elija. “Todo lo que necesita el cliente lo tenemos estudiado, puesto que somos más 40 personas capacitadas para hacer este trabajo”, adicionó Valdivia.

Esta empresa, además, cuenta con múltiples alianzas estratégicas. Por ejemplo, una de las más resaltantes es el convenio que Crew Perú Travel firmó con la compañía estadounidense Ole Travel. Gracias a este acuerdo, la agencia logró obtener la acreditación IATA, reconocimiento que certifica su estándar internacional y garantiza su servicio de seguridad a los usuarios en cuanto a la obtención de pasajes aéreos.

Asimismo, esta agencia firmó un convenio con Vacancy Rewards, empresa norteamericana con más de 20 años de experiencia en el mercado y especialista en membresías. Esta alianza, dada en diciembre del año pasado, le permite a Crew Perú Travel otorgar a sus clientes las mejores ofertas y darles la posibilidad de acceder a más 300 000 hoteles alrededor del mundo.

Cabe resaltar que las funciones de esta agencia de turismo están certificadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, convirtiéndola en una empresa sólida al cumplir con los parámetros establecidos por el Estado y otorgar seguridad plena a sus clientes y trabajadores. Si deseas adquirir los servicios de Crew Perú Travel, puedes contactarlos al (01) 744-8284 o escribirles a info@crewperutravel.com.

[Publirreportaje]