Seguros de autos fueron afectados a pesar del crecimiento del sector

Según ha revelado el vocero de la APESEG, que es la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, tan sólo 2 de cada 10 vehículos cuentan con un seguro que los proteja de siniestros. Esto implica que la circulación diaria, no sólo tiene los problemas habituales para con la integridad de las personas, sino que conllevan un gran riesgo para las finanzas de las personas. Imaginemos un robo de vehículo o un daño con destrucción total. Si al momento de los hechos no contamos con una cobertura; significaría que deberemos afrontar el costo total de un vehículo nuevo. Y como sabemos, no es algo que todo el mundo pueda afrontar con facilidad.

Para que dimensionemos. Según ha publicado El Economista, más de 2200 vehículos fueron declarados como pérdida por robo o daño, y estos datos se supone que debieran tener una disminución por el aislamiento que nos impuso la pandemia de la COVID-19. Como vemos, los riesgos de no contar con un seguro de auto son muy grandes.

Por todo esto, es que resulta una muy buena noticia lo señalado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) cuando nos marca que según datos relevados de enero a diciembre el sector con mayor crecimiento es el financiero y de seguros. Al analizar los principales indicadores económicos se releva que este sector mencionado creció un 13,67 %.

Como dijimos, es una buena noticia ya que no sólo hablamos de un simple indicador económico, sino que esto significa mayor protección. Para esto debemos saber que las empresas aseguradoras ofrecen servicios según las características de los vehículos. Desde el modelo, el año de fabricación hasta dónde se utilizará y el uso que se dará. Los tipos de coberturas brindarán distintos niveles de protección según el servicio que se contrate. Es claro que mientras mayor protección, mayor costo tendrá la póliza.

Por lo común, los seguros se clasifican en básico, que cubre responsabilidad civil contra terceros y cubrirá los daños materiales del vehículo de un tercero. Estándar que asegura el daño contra terceros, pero también cubre daños al vehículo propio. Y, por último, las versiones full o completas que protegen contra todo riesgo y tiene límites de coberturas más altos que los niveles anteriores.

Siempre habrá varias opciones y distintos niveles en cada versión, por ello es fundamental analizar, comparar y buscar un seguro de auto para protegernos de imprevistos. La tarea, gracias al avance tecnológico en esta era digital y de acceso a la información en la web, es mucho más simple y nos permite buscar la mejor opción que cumpla con nuestras necesidades del momento, y se ajusten al bolsillo de cada uno.