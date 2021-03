Promsex: ¿por qué este 8M es importante exigir la Anticoncepción Oral de Emergencia?

En el Día Internacional de la Mujer es importante evidenciar la realidad a la que se enfrentan miles de niñas, adolescentes y adultas que ven afectadas su salud física y mental a causa de la violencia sexual.

Por ejemplo, la pandemia evidenció una crisis perenne que el confinamiento nos visualizó en dramáticas dimensiones. Para finales del 2020, los Centros de Emergencia Mujer (CEM), a pesar de su cierre temporal por cuatro meses, atendieron 13 843 casos de violencia sexual, de los cuales 6323 fueron por violación sexual, principalmente a niñas y adolescentes menores de 18 años.

Acceso a la AOE

Un recurso vital para la salud reproductiva de las mujeres, en particular para víctimas de violación, es la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este método de prevención no es accesible para todas; no obstante, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la decisión de garantizar su distribución gratuita en los hospitales públicos.

En base a este contexto, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) consideró que una respuesta negativa afectaría a las víctimas de violencia sexual, quienes deben recibir la AOE como parte del kit de emergencia para prevenir embarazos no deseados y evitar casos como el de María, quien a los 18 años de edad fue ultrajada en el 2014.

Ella no logró recibir la AOE en el centro de salud donde fue atendida, salvo una receta para que sus padres puedan comprarla en una farmacia. La agresión sexual y la falta de atención médica dejaron secuelas psicológicas en María. En junio de 2020, su caso fue admitido por la justicia internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A la espera del Estado

Según la Norma Técnica de Salud n.o 164, del Ministerio de Salud, las víctimas de violencia sexual tienen derecho a recibir una atención integral de salud en los servicios del Estado. Esta normativa les garantiza el acceso a la AOE y al aborto terapéutico de un embarazo forzado para evitar daños severos en cuanto a salud mental y/o física.

Asimismo, según el protocolo de actuación conjunta entre los CEM y los servicios de salud para la atención a las víctimas, no es necesario presentar una denuncia, tener DNI, ser mayor de edad o contar con el permiso de un apoderado para acceder al kit de emergencia.

A pesar de ello, muchas mujeres que han padecido de violación sexual no son atendidas, empeorando su salud mental como física. Todos estos casos de violencia requieren que el Estado garantice el cumplimiento y la mejora continua de las políticas existentes.

