Comunicado de Shougang Hierro Perú a la opinión pública

Ante algunas versiones falsas que vienen circulando a través de algunos medios de comunicación, respecto al tratamiento que viene haciendo nuestra empresa frente a la pandemia de la COVID-19, manifestamos lo siguiente:

1. Desde el año pasado, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA hemos elaborado e implementado nuestro Plan de Vigilancia, Prevención y control del Covid-19, presentado ante el Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Salud, obteniendo su registro el 22 de mayo de 2020, el cual se viene cumpliendo y actualizando conforme a Ley, es así, que a casi un año de su ejecución su resultado ha sido eficiente y exitoso. Asimismo, debemos mencionar que, hemos implementado alojamientos externos exclusivos para nuestros trabajadores, en cumplimiento a la Resolución Ministerial N°129-2020-MINEM/DM. En el Perú se confirmó el 8 de enero del presente año la llegada de la segunda ola, y Marcona no es la excepción, se ha tomado medidas preventivas inmediatas como la toma de pruebas moleculares, antígenas y Eclía de descarte covid-19, para todos sus trabajadores de las áreas de mina, San Nicolás y San Juan, por lo que podemos afirmar que no tenemos ningún caso de Covid-19 dentro de las áreas de trabajo.

2. Si algún trabajador presenta alguna molestia de salud en el área de trabajo, inmediatamente es trasladado al área de enfermería, siendo atendido por el médico, quién lo evalúa clínicamente y de acuerdo a su diagnóstico suministra la medicina correspondiente y, de ser el caso, es derivado a observación quedando bajo nuestra responsabilidad. Sin embargo, hay casos en los que el trabajador ha optado por su retiro voluntario, asumiendo su propia responsabilidad y exonerado de responsabilidad a la empresa. Debemos aclarar que, bajo nuestro cuidado no existe ningún trabajador grave en su salud.

3. Contamos las 24 horas del día con personal médico permanente, enfermeras, suministro de medicinas y atención de ambulancia; efectuamos además labores de vigilancia, monitoreo de la salud y orientación sicológica de nuestros trabajadores en las áreas de trabajo, la cual es llevada a cabo a través de personal especializado. De igual manera, respecto a nuestros trabajadores que se encuentran en San Juan estamos llevando a cabo visitas médicas en compañía del servicio de asistencia social, efectuando evaluaciones médicas, suministro de medicinas y entrega de balones de oxígeno, por eso, nuestros trabajadores están seguros dentro de las áreas de trabajo.

En las áreas de trabajo estamos llevando a cabo desde el año 2020 programas de masajes cervicales, programas de gimnasia laboral, servicio de peluquería (corte de cabello), presentaciones artísticas en fechas especiales, programas de baile, yoga y visitas de familiares, entre otras actividades. Además, la Empresa ha implementado programas de fumigación más frecuentes, dos veces por semana en Mina, San Nicolás, San Juan, campamento minero y en el distrito, a través del recorrido del camión nebulizador, así como fumigación diaria en las áreas de pernocte, talleres y oficinas, por lo que, contamos con ambientes del centro de trabajo y áreas de pernocte más seguros, saludables y propicios para la tranquilidad de nuestros trabajadores.

4. Debemos tener en cuenta que el virus del Covid-19 viene de afuera de la empresa y no tiene origen en nuestras áreas. Una paralización no tendría ningún fundamento ni sustento científico o lógico; la continuidad de nuestras operaciones está soportando el desarrollo de Marcona, la contribución del impuesto al Gobierno Central y sostenibilidad de nuestros casi mil (1000) trabajadores que vienen recibiendo un pago por licencia compensable al no encontrarse laborando por casi un año (incluyendo a los dirigentes sindicales que vienen efectuando denuncias), por ello, una paralización solo agravaría la situación actual y no favorecería a nadie.

5. Estamos implementando también medidas extraordinarias adicionales, como es la instalación a partir del 13 de febrero del único laboratorio privado en toda la Región de Ica para el procesamiento de pruebas moleculares y Eclía en el menor tiempo posible, adquisición de la primera planta de oxígeno para Marcona que contará con una capacidad de 480 m3 por día, equivalente a 48 cilindros de oxígeno, estando programado su inicio de operaciones para finales de marzo; así también estamos brindando a las personas hospitalizadas en Essalud balones de oxígeno para la atención médica y apoyo a toda la población, y de otro lado, hemos convocado a médicos con experiencia en UCI para evaluar a nuestros trabajadores. Por eso confiamos en que juntos podemos luchar y enfrentar esta pandemia.

Finalmente, rechazamos la publicación de noticias falsas y alarmistas, ya que éstas generan pánico, zozobra y miedo, dañando así la salud mental y física de los trabajadores, sus familias y de la población. Estas noticias también perjudican la estabilidad social, económica y el desarrollo de Marcona. De persistir ello, nos reservamos el derecho de iniciar las acciones que correspondan.

Marcona, febrero de 2021

Shougang Hierro Perú S.A.A.

[Publirreportaje]